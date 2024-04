Ajalpan, Pue. Hombres que circulaban en una motocicleta atacaron a balazos a Mario Franco Barbosa, de 54 años de edad, quien es candidato a la presidencia municipal de Ajalpan, del Partido de la Revolución Democrática Partido (PRD).

El político resultó lesionado de la mano izquierda sin que la lesión ponga en riesgo su vida.

Franco Barbosa iba a bordo de una camioneta de uso particular color gris, cuando a la altura de la carretera a Buenavista en la calle 2 de abril de la colonia El Pedregal se vio al perredista pedir ayuda haciendo uso de su propio celular. Cerca de la calle Camino a la Bomba, cerca de las 4 de la tarde.

🔴|| Mario Franco Barbosa, candidato del PRD a la alcaldía de Ajalpan, #Puebla, fue atacado a balazos la tarde de este domingo en Pantzingo de Morelos, se encuentra fuera de peligro. #LaRedCincoRadio pic.twitter.com/KRUGRTz7X0 — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) April 8, 2024

La víctima narró que no pudo ver a los agresores, pero sí observó que se desplazaban en una motocicleta color negro, desde donde le dispararon.

Ante la lesión, al abanderado de la izquierda lo trasladaron al nosocomio más cercano de la región. Trasciende que está fuera de peligro

#DolorYSangre 🔴 “Yo no soy delincuente, no vendo drogas”, dice Mario Franco, candidato del PRD a la alcaldía de #Ajalpan, Puebla, tras ser baleado. El perredista está a salvo, presenta una lesión en la mano y ya tiene protección de la @SSPGobPue. 📹 @SaditGonzalezR 📲… pic.twitter.com/K8XrC4HGVg — MTP Noticias (@MTPNoticias) April 8, 2024

🔴|| Mario Franco Barbosa candidato del @PRD_Pue a la presidencia municipal de #Ajalpan que, no se bajará de la contienda política, y el día de hoy solicitará seguridad de manera oficial, luego de haber sufrido un atentado este fin de semana. #LaRedCincoRadio pic.twitter.com/O6QY1qNjYS — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) April 8, 2024

Ataques a pre y candidatos

El 17 de diciembre, el aspirante a la alcaldía de Chietla por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Miguel Ángel Ruíz Sánchez sufrió un atentado del que salió ileso mientras se dirigía de Izúcar de Matamoros a Atencingo. El 26 de enero de este 2024, Porfirio Hernández Aparicio aspirante por Morena a la alcaldía de Ajalpan recibió un ataque mientras estaba en una taquería de la región, varios impactos de bala pusieron en peligro su vida. Para el 9 de marzo, la candidata a diputada federal por el Distrito 12 de Puebla capital, de la coalición Fuerza y Corazón por México, Carolina Beauregard Martínez denunció que en los diez días que lleva de campaña ha sido sujeta hostigamiento y actos de inseguridad durante sus recorridos proselitistas. El 15 de marzo, Omar López Álvarez abanderado a la alcaldía de Cuetzalan del Progreso por el partido Morena sufrió un atentado junto con quienes integran su planilla de regidores. El 24 de marzo, se registró en Puebla el primer asesinato de un candidato, se trató del abanderado a la alcaldía de Acatzingo por la coalición que encabeza el partido Morena, Jaime González Pérez quien tenía 45 años de edad. Este 07 de abril, Mario Franco Barbosa candidato a la presidencia municipal de Ajalpan por el PRD sufrió un atentado, en el que fue lesionado de impacto de bala en la mano izquierda.

ESTOY VIVO DE MILAGRO: CANDIDATO DE AJALPAN

Puebla, Pue. Mario Franco Barbosa candidato a la alcaldía de Ajalpan por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidió seguridad tras sufrir un atentado que le dejó una lesión en la mano izquierda por una de las seis balas que detonaron contra él, este domingo 7 de abril.

El perredista descartó que esta agresión lo lleve a renunciar a la candidatura que encabeza, tras admitir que está vivo de milagro porque fueron varios impactos de bala los que hicieron en su contra, pero sólo uno lo lesionó en la mano.

ES EL SEGUNDO ATENTADO

Franco Barbosa confirmó que esta es la segunda vez que atentan contra su vida, la primera ocasión ocurrió el pasado 2 de febrero, pero no lo lesionaron porque la pistola falló, pero aun así no lograrán intimidarlo, no obstante, reconoció que ya platicó con él su equipo de regidores para que él haga campaña solo, y ellos en otros puntos, con la finalidad de no exponerlos.

Dijo estar consciente, en qué haber recibido dos ataques y posiblemente en el tercero serán más cuidadosos y sus agresores no van a querer fallar, por eso mejor, decidió que sus regidores hagan campaña por separado.

Narró que “estuviera muerto, las balas fueron a un metro de distancia y fue un milagro, porque estuviera muerto. Venía de la asamblea de San José Buenavista como comisariado ejidal, me estaciono a 300 metros, cuando empiezo a reaccionar escuchó la primera detonación, estaba a un metro de la cabeza”.

Precisó que su agresor tenía 45 años de edad, iba a bordo de una motocicleta, usando un casco, que al momento de disparar lo levantó con miras a ser certero en su agresión.

“Siempre tuve el motor encendido, fueron reflejos, cuando jala la detonación volteo, meto la velocidad, me dirigí a mi hogar, pero no entré y mejor me fui al mercado municipal donde hay mucha gente, encuentro una patrulla, me dan auxilio y me empiezan a custodiar”.

Dijo que es líder de la región como ejidatario desde hace 20 años, y no va a abandonar la campaña de cara al 2 de junio por la alcaldía de Ajalpan, además espera que el Estado le brinde la protección que ya solicitó.