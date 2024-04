¿Dónde terminan realmente nuestros residuos? En Baja California se generan alrededor

de 4 mil 500 toneladas de basura al día, de los cuales solo se recolecta un porcentaje

menor, pese a que está establecido en la ley. Lo demás acaba en terrenos y tiraderos

clandestinos que afectan gravemente al medio ambiente, incluyendo las playas de la

región.

Pese a esta situación, especialistas en medio ambiente ven la oportunidad hoy en día

para revertir la situación impulsando empresas que manejen el concepto de economía

circular a través del reciclaje y mediante la participación ciudadana separando desde

casa, empresas o negocios cada uno de los residuos por su tipo.

De acuerdo con la norma de clasificación de los residuos, estos se dividen en tres

categorías: los residuos sólidos urbanos, que son de competencia municipal; los residuos

de manejo especial, de competencia estatal; y los residuos peligrosos, que le competen a

la instancia federal.

José Carmelo Zavala, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), dijo

en entrevista que los tres tipos de residuos se generan principalmente en

establecimientos comerciales o empresas, como los son los talleres mecánicos, los

centros comerciales, entre otros, los cuales generan un daño ambiental muy importante.

En cuanto a residuos sólidos urbanos, señaló que en las ciudades tenemos que estos se

confinan en rellenos sanitarios autorizados por el estado, pero son supervisados por el

municipio, que a su vez los concesiona para su manejo.

En ese sentido, precisó que diariamente en Tijuana se generan más de 2 mil 500

toneladas de residuos, siendo la ciudad que más genera en el estado, y de ahí le sigue

Mexicali con mil toneladas de residuos al día, 500 toneladas en Ensenada y 200

toneladas en Tecate.

“En cuanto a residuos de manejo especial en global se producen alrededor de millón de

toneladas en el estado”, destacó.

Relleno sanitario clandestino en Tijuana

El especialista señaló que en Tijuana tenemos un relleno sanitario en Valle de Las Palmas

y uno de manejo especial en la zona de El Jibarito llamada Ecowaste y que, alrededor de

estos sitios se queda una población que vive de la pepena y el reciclaje, principalmente en

el del Jibarito, en donde hay casi 12 millones de toneladas de basura de la ciudad que se

conjuntaron por casi 40 años.

“Suceden muchas quejas en esta zona porque hay un tiradero vecino, en el cañón de San

Antonio de los Buenos, conocido como Las Carretas, el cual baja hacia Playas de Tijuana,

en donde se observa más de un kilómetro de basura tirada en cause del arrollo y entran

pick ups y camiones a tirar la basura de forma constante y hasta residuos de manejo

especial y peligrosos hay ahí tirados porque es uno de los tiraderos clandestinos más

grandes en Tijuana”, señaló.

Agregó que lo más cuestionable es que “por ahí toma cause también agua no tratada que

viene desde El Tecolote y va hasta San Antonio del Mar, no llega superficialmente porque

se va infiltrando, pero en ese arroyo está la descarga de Punta Bandera a la orilla de la

playa”.

Microgeneración de residuos peligrosos, lo que más aqueja

El especialista destacó que uno de los problemas que más aqueja en Baja California es la

microgeneración de residuos peligrosos, “esos que vienen hasta de las estéticas como lo

son las pinturas, acetonas, solventes y demás, también de los talleres mecánicos, los de

carrocería y pintura, las herrerías, las carpinterías”.

“La compraventa de baterías usadas de carro genera esos residuos peligrosos, el caso es

que para poder movilizarlas o almacenarlas drenan el ácido gastado que tiene sulfato de

plomo y lo tiran en el patio, la tierra o el drenaje y esa es una contaminación seria”, dijo.

Agregó que “también los consultorios dentales tienen una cantidad de residuos

infecciosos que son residuos peligrosos y la inspección no alcanza a llegar, hay un déficit

de inspectores de Profepa y hace falta realizar ese trabajo de supervisión de estos

lugares”.

Por tal motivo, consideró que hoy en día “tenemos la oportunidad de que se impulsen

empresas que apliquen conceptos de economía circular en el caso del cartón y el ejemplo

de ello es Saori en Mexicali, quienes se dedican a reutilizar y rehacer rollos de cartón con

cartón usado y tienen una producción de hasta siete mil toneladas al mes.

“Es una cosa que deberíamos procurar, este concepto de economía circular, de volver a

utilizar los productos o realmente hacer un sistema de reciclado de verdad, porque llega a

ser nuevamente un producto de uso y así podríamos evitar tanta contaminación y basura

en las calles”, precisó.

Hace falta la participación ciudadana

El especialista refirió que los residuos sólidos urbanos desde hace mucho en la ley está

contemplado que se deben separar de origen y “ese es el punto clave, separar de origen,

porque cuando se hace desde la casa o la empresa, ya los materiales son más posibles

de reciclarlos, sobre todo si se les da una limpiada antes de tirarlos, y antes de reciclar

hay que reusar los materiales, como las botellas, los recipientes, las mismas bolsas y

demás”.

“Nos hace falta también como sociedad acompañar a los gobiernos para realizar este

reciclaje y cambiar un poco la problemática, porque ya vemos también ciomo esta

situación termina siendo también un conflicto internacional cuando son arrastrados a las

playas de Estados Unidos y también a los humedales”, destacó.

En esto coincidió la especialista Marisol Montaño, fundadora de la organización Hagamos

Conciencia, quien resaltó que “además de representar un gasto social y económico

importante para los gobiernos como para la sociedad, tienen un alto costo ambiental para

la población y el planeta”.

Refirió que, en el caso de Tijuana, es una ciudad a la que “le hace falta bastante cultura

en cuestión de la disposición correcta de los residuos, lo cual se ha vuelto un problema

bastante evidente”, por lo que se tiene que asumir la responsabilidad compartida que van

desde el generador de los residuos, el transportador de los residuos y los receptores de

estos.

“El tema de seguimiento de este rubro es una responsabilidad compartida desde la

persona que lo hace hasta el depositarlo en un sitio que corresponde y en este caso

también se involucra al transporte porque no siempre son empresas completamente

reguladas que hacen que estos residuos lleguen a donde deberían”, manifestó. N

