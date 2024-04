Tras la improcedencia en el registro de 7 candidaturas a ayuntamientos y 1 a diputación local, la representación en Aguascalientes del Partido Verde Ecologista (PVEM) califica como “resoluciones sin criterio” las determinaciones del Instituto Estatal Electoral (IEE) que los estarían dejando sin poder contender en dichas representaciones.

Genny López Valenzuela, diputada local y dirigente del partido en el estado, confirma que estarán apelando la decisión del IEE ante las instancias correspondientes, aún cuando ello tenga que escalar a la federación, pasando desde el Tribunal Electoral local (TEEA), hasta la Sala Monterrey e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“No queremos hacer polémica. En el Partido Verde no estamos conformes, nos sentimos atropellados tanto por los Consejos Municipales como por el Instituto Estatal Electoral por las resoluciones sin criterios unificados. La democracia no es opcional, no vamos a permitir que se nos atropelle uno de los derechos constitucionales más importantes, el derecho a votar y a ser votado” declaró.

La dirigente de este instituto político reconoce que sí tuvieron errores en el registro de la candidatura al Ayuntamiento de Asientos, no obstante, en el resto, acusa que se usaron argumentos no unificados para bajar sus aspiraciones, es decir, que se usaron criterios en algunas candidaturas que en otras no.

“Los criterios no están unificados. Temas como un error en la homoclave del RFC ha sido motivo para bajar toda la candidatura; fórmulas donde el suplente no tiene el año correcto en el año de la residencia ha sido motivo para bajarlo. Vemos criterios totalmente arbitrarios y no unificados, por lo tanto, no hay una congruencia en el actuar de los consejos” señaló.

Al día de hoy, el IEE sigue atendiendo las prevenciones de las cuotas de grupos de atención prioritaria y la “3 de 3 contra la violencia”, por lo que ningún instituto político puede oficializar aún sus candidaturas.