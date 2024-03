Tijuana, B.C.- El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), Roberto Quijano Sosa, opinó que la seguridad que se brinde a los candidatos que son parte del proceso electoral 2023-2024 a nivel federal y local, deberá correr a cuenta de ellos al contratar a una empresa privada y no por parte de las instancias de seguridad públicas.

Esta declaración se da un día después de que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Baja California (SSCBC), Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, confirmó que van tres candidatos federales que solicitan protección al gobierno de Baja California, a través del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Si bien es cierto que se entiende esta circunstancia, también, es cierto que la vulnerabilidad la vivimos todos los ciudadanos, no solamente los candidatos, todos los ciudadanos estamos de manera vulnerable. Me parece que cada candidato que sienta que está en una situación de peligro, busque su propia protección… Deben pagar de su bolsillo, no creo que corresponda al Estado proteger a particulares, a final son particulares, no son autoridad”, señaló Quijano Sosa.

Si bien, dijo comprender que este tipo de seguridad se le otorga a funcionario de alto nivel como la gobernadora, alcaldesa o fiscal, consideró que dar seguridad a candidatos pone en desventaja a los ciudadanos de a pie, que no pueden acceder a este tipo de seguridad.

Por otra parte, cuestionó el hecho que no habrá un límite de agentes que serán asignados a los candidatos que soliciten protección, sobre todo porque el gasto de operación y los sueldos que se paguen a estos custodios vendrán del bolsillo de los ciudadanos, por lo que consideró que es un acto inapropiado, principalmente porque se van a desatender áreas de la ciudad y el estado que requieren atención por parte de la autoridad. N

