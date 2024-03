Tijuana, B.C.- La construcción de fraccionamientos sin planeación y los problemas de movilidad que se viven en la ciudad, son los principales factores que dificultan que los alumnos no estudien en la zona donde residen, apuntó el secretario de Educación en Baja California, Gerardo Solís Benavides.

Puso como ejemplo la zona de Natura, al este de Tijuana, en donde el aumento de construcción de casas complica que se construyan escuelas que den capacidad a toda la ciudadanía que vive en esa zona de la ciudad, y en consecuencia deben buscar centros de estudio en otras colonias.

Solís Benavides señaló que las constructoras prometen escuelas a sus habitantes, pero, muchas veces, el espacio que dan para la construcción de escuelas no coincide con el número de metros cuadrados que fueron destinados para las casas habitación, sobre todo cuando son edificaciones verticales.

“Si no nos anticipan o no estamos en línea, coordinados, para el crecimiento del desarrollo habitacional va a ser difícil alcanzar el ritmo. Entonces, ahorita, si vamos a Natura vas a encontrarte que hay 600 personas que ocupan escuela porque se acaban de cambiar, pero, si me preguntan si lo tengo cubierto, yo te puedo decir que sí se pueden cubrir, pero en otras partes, porque ahí me voy a tardar en generar –espacios- “, explicó el titular de la Secretaría de Educación.

La situación no sólo afecta al alumnado de educación básica, sino también a la media superior, porque los subsistemas están a tope, por lo que se estarán usando todas las modalidades como son: mixta, presencial, a distancia, fines de semana, para que no queden estudiantes sin acceder a recibir educación.

Solís Benavides destacó que otro de los problemas es la falta de transporte para trasladar al alumnado a sus centros educativos, por lo que se está trabajando para facilitar la movilidad para la comunidad estudiantil en la entidad.

En contra parte, hay localidades, principalmente en colonias que son antiguas, donde los residentes son, en su mayoría, adultos. Al menos tres prescolares están en estas condiciones, donde tienen espacios de sobra porque no hay infantes que cursen este grado de estudios, por lo que están viendo la posibilidad de reconvertirlos. N

