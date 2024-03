Por primera vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) admitió que se produce fentanilo en México, aunque minimizó el tamaño de producción al asegurar que también se fabrica en Estados Unidos y Canadá. Apenas en mayo de 2023, el mandatario mexicano insistió en que el país no producía este opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.

Durante una entrevista con el programa informativo “60 minutos” de la cadena estadounidense CBS, López Obrador comentó que la mayoría de químicos para la producción de fentanilo provienen de Asia. Sin embargo, las agencias estadounidenses vinculan la mayor parte del tráfico del opioide con los cárteles en México.

En ese sentido, AMLO indicó que en México existe el consumo de drogas, “pero muy poco”. El presidente ha enfrentado críticas por su enfoque de la violencia y el crimen organizado. CBS retomó su inversión en becas universitarias y programas de empleo como parte de un esfuerzo por alejar a los jóvenes de los cárteles. Una política que López Obrador denomina “abrazos, no balazos”.

Mexico’s President Andrés Manuel López Obrador invited 60 Minutes to The National Palace in Mexico City for a candid conversation about immigration, trade, the fentanyl crisis, and the Mexican drug cartels. https://t.co/mEN4CWeXMW pic.twitter.com/vr0c0RTAeK

