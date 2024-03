Será este lunes 25 de marzo cuando el Instituto Estatal Electoral (IEE) valide las solicitudes de registro de una coalición y cuatro partidos políticos para el actual proceso electoral local, informa la Consejera Presidenta de dicha instancia, Clara Beatriz Jiménez, quien subraya que, en caso de no cumplir los requisitos, podrían quedarse sin candidaturas.

Entre dichos requerimientos, se encuentra el cumplimiento de la paridad de género en las postulaciones, los bloques de competitividad, cuotas a favor de grupos de atención prioritaria -Comunidad LGBTTTIQA+, personas con discapacidad así como pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y personas afromexicanas- entre otros.

“En caso de que se detecten algunos faltantes de información o requisitos, se les hará una prevención a los actores políticos y se les dan 48 horas para que las subsanen; en caso de que no las subsanen, entonces se entiende por no presentada. Si no se cumple, no podrá ser aprobada la candidatura y queda como una no postulación o postulación vacante” explicó.