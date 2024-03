El aumento de los discursos contra los migrantes, en un año en que casi la mitad de la población mundial tendrá elecciones en su país, “está agrietando nuestras sociedades”, afirmó Amy Pope, directora de la agencia de las Naciones Unidas para la migración.

La estadounidense, que el año pasado se convirtió en la primera mujer en dirigir la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), lamentó en una entrevista las declaraciones contra los migrantes en “las campañas electorales a nivel mundial”.

Algunos políticos los culpan de todos los males, “ya sean por las tasas de criminalidad o la inflación, el desempleo o la inseguridad”. Según ella, los migrantes son objetivos “fáciles porque no votan”.

En Estados Unidos, donde la migración es una cuestión candente de las presidenciales, el republicano Donald Trump advirtió de una “invasión” en la frontera sur y dio a entender que algunos migrantes que entran al país “no son personas”.

“En algunos casos, en mi opinión, no se les puede llamar personas. Pero no se me permite decir eso porque la izquierda radical dice que es algo terrible. ¡Son animales y tenemos que detenerlos!”, comentó Trump durante un mitin en Ohio, el pasado 18 de marzo.