Hoy a 20 días de que empezó la campaña presidencial (la precampaña la ganó Xochitl ) vale la pena hacer un análisis mediante una Matriz de decisiones , y así vislumbrar más a fondo quien es el potencial ganador , esto a aparte de las artimañas y guerra sucia que ya está preparando el Peje coludido con el Narco, lo ideal para este ejercicio, es hacerlo en una hoja Excel. Bien, para hacer la matriz hay que listar una serie de factores, que son los que están en juego en la mente del votante en su decisión y una vez enumerados , hay que darles un peso especifico, a cada uno de tal manera que la suma de esos pesos sea 100. Listamos a continuación lo que a nuestro juicio son los factores y nótese que al darle una calificación a cada contendiente, respecto a su situación en cada factor, esto constituye a la vez un análisis de fortalezas/ debilidades de cada uno

Factores y peso:

Carisma, lo que proyecta y conecta el personaje al exponerse al votante :19

Dinero: La capacidad económica para derrochar en la campaña:17

Popu: que tan popular es ante los votantes potenciales :12

Franquicia nacional ; lo que impacta el partido(s) del personaje en forma nacional:11

Imagen. La percepción que tiene del personaje la ciudadanía como potencial Presidente, es decir en un palabra, apto, serio, capaz, preparado, experiencia :14

Menor Castigo : hartazgo por los malos resultados de Morena en el gobierno Federal :15

Redes sociales: El impacto que reflejan las redes sociales alrededor del personaje:12

En la fila horizontal de enlistan los factores y en la columna vertical los protagonistas a elegir y su calificación a nuestro juicio del 1 al 10 de cada factor, ejemplo véase Xochitl en Carisma del 1 al 10 le asignamos un 9 , a Claudia Sheinbaum en dinero le ponemos un 9 y así sucesivamente, luego multiplicamos cada calificación de cada prospecto por el factor y lo anotamos en la fila inmediata abajo de su respectivo nombre, al acabar de recorrer la fila finalmente sumamos los 7 resultados y lo anotamos, el elegido es el que obtuvo la mayor puntuación.

De acuerdo a esta tablita mágica, se ve que el ganador de la contienda, hoy por hoy, (y se ve la tendencia hacia arriba) es Xochtil. pues es la que mas carisma e imagen positiva posee y está muy apreciada en las redes sociales, a pesar de que no cuenta con el dinero , ni el apoyo del gobierno federal, ni de los estados gobernados por Morena , en cambio Claudia, a pesar de ser la candidata oficial , no cuenta con carisma , tiene una imagen negativa y carga con el hartazgo provocado por los garrafales errores de esta admón. Federal . Como ven, esta metodología clarifica muy bien las fortalezas y debilidades de cada candidato, la tabla es dinámica, hay que estarla actualizando conforme avancen las campañas, los debates, que pueden producir cambio de percepción en los votantes y también se recomienda hacer análisis de sensibilidad en pesos de factores y calificaciones, se puede aplicar por segmentos jóvenes, adultos mayores, pobres, adinerados, etc.. N

