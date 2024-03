En una carta al presidente de Argentina, Javier Milei, 68 premios Nobel manifestaron su “preocupación” por los ajustes en ciencia y tecnología en el país, como parte del plan de ahorro del gobierno, e instaron a que “restablezca los presupuestos sometidos a restricciones”.

“Congelar los programas de investigación y disminuir el número de estudiantes de doctorado y de investigadores jóvenes provocará la destrucción de un sistema que tardó muchos años en construirse, y que requeriría muchos, muchos más para ser reconstruido”, advirtieron los científicos en una carta distribuida por el británico Richard Roberts, Nobel de Medicina en 1993.

Como parte de su plan de reducción del déficit fiscal, el gobierno de Milei mantuvo para 2024 la misma partida presupuestaria que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) tuvo en 2023. Sin embargo, en un contexto de 254 de inflación interanual, lo volvería insolvente.

“Tememos que Argentina esté abandonando a sus científicos, estudiantes y futuros líderes de la ciencia. Nos preocupa que la dramática devaluación de los presupuestos del Conicet y las Universidades Nacionales refleje no sólo una dramática devaluación de la ciencia argentina sino también una devaluación del pueblo argentino y del futuro de Argentina”, afirmaron los científicos.

Además, marcaron su “preocupación por la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el despido de empleados administrativos del Conicet y otros institutos en todo el país, y la terminación anticipada de muchos contratos el próximo mes”. Nuria Giniger, investigadora del Conicet y secretaria de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), destacó que la carta “fortalece la lucha de los trabajadores” de la entidad.

68 Premios Nobel de todo el mundo le escribieron una carta a Milei preocupados por la situación de la ciencia en Argentina. Nunca antes había sucedido algo así… pic.twitter.com/Mmrsd5B0QP — Cora Gamarnik (@coragamarnik) March 6, 2024

LA MISIVA DE LOS PREMIOS NOBEL TAMBIÉN VA DIRIGIDA A OTRAS FIGURAS ADEMÁS DE MILEI

La misiva, que se encuentra dirigida también al jefe de gabinete Nicolás Posse, al presidente del Conicet, Daniel Salamone, y a diputados y senadores, enumera una larga lista de contribuciones de científicos argentinos en diversas disciplinas.

Asimismo, destaca que “todos estos avances han sido consecuencia del apoyo gubernamental a la investigación básica”. El martes, Milei había retuiteado en su cuenta de X la publicación de un usuario en la que se leía: “Si con el cierre de Télam estoy teniendo picos de éxtasis, realmente no me imagino lo que me pueda provocar cuando tiren abajo medio ‘Ñoquicet'”, en un juego de palabras en el que se acusa a los científicos de cobrar sin trabajar, lo que se conoce como “ñoqui”.

“Esa realmente es la madre de todas las batallas. Ahí hay que entrar con la motosierra y purgar con gusto”, prosiguió el tuit replicado por el presidente.

Entre los firmantes de la carta hay 21 ganadores del nobel de química como Thomas R. Cech (1989) y Martin Chalfie (2008); 26 del de medicina como Harvey J. Alter (2020) y Werner Arber (1978); 20 laureados en física como Barry Clark Barish (2017) y Ferenc Krausz (2023) y el ganador del nobel de economía Finn E. Kydland (2004). N

