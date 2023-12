La mayoría de los países que aspiran a la neutralidad del carbono no han anunciado planes para eliminar gradualmente los combustibles fósiles, advirtió este lunes 4 de diciembre un grupo de expertos sobre el clima; el informe del grupo Net Zero Tracker se publicó con motivo de la COP28 celebrada en Dubái, una de cuyas cuestiones cruciales es si las naciones aceptarán reducir o eliminar gradualmente los combustibles fósiles, el principal fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta.

COP28: SIN PLAN PARA ELIMINAR GRADUALMENTE COMBUSTIBLES FÓSILES

Según el grupo de expertos, unos 150 países se han comprometido a lograr la neutralidad de emisiones, cubriendo el 88 por ciento de todos los gases de efecto invernadero en todo el mundo. Sin embargo, solo el 13 por ciento de estos países han asumido al menos un compromiso para eliminar gradualmente el uso, la producción o la exploración de carbón, petróleo y gas, indica el grupo, gestionado por varios centros de investigación estadounidenses y europeos.

“Un plan ‘neto cero’ que no dice claramente cómo eliminar gradualmente los combustibles fósiles es como una dieta de moda que te permite ingerir tanta grasa como quieras”, dijo Thomas Hale, de la Universidad de Oxford, coautor del informe.

Net Zero Tracker ha analizado más de 1,500 países, regiones, ciudades y grandes empresas que se han comprometido con la neutralidad de carbono. Alrededor del 95 por ciento de los países productores de petróleo y gas no se han comprometido a eliminar gradualmente la exploración.

ESPAÑA Y SUECIA, CON PLANES LEGISLATIVOS POSITIVOS

El análisis es más positivo en el caso de las empresas: el 56 por ciento de las empresas activas en la producción de carbón se comprometen, al menos parcialmente, a eliminar progresivamente este combustible con altas emisiones. Las empresas africanas y europeas ocupan un lugar destacado en los planes de eliminación, muy por delante de las empresas estadounidenses.

El informe lanza un elogio a España, que ha incluido planes legislativos para eliminar esos combustibles, y a la capital sueca, Estocolmo, que ha fijado objetivos de reducción de emisiones, así como al gigante energético danés Orsted, desvinculado de los combustibles fósiles.

En tanto, el presidente de la COP28, el emiratí Sultan Al Jaber, aseguró este lunes que respeta las recomendaciones científicas sobre el cambio climático, tras una filtración de un video en el que ponía en duda que el mundo deba abandonar los combustibles fósiles.

Presidente de la compañía emiratí de hidrocarburos, Jaber convocó una rueda de prensa en el quinto día de la conferencia del clima de la ONU junto al principal climatólogo de la ONU, para aclarar sus puntos de vista.

UN ESCÁNDALO EN LA COP28

“Creemos y respetamos la ciencia”, afirmó Jaber.”Todo en lo que esta presidencia ha estado trabajando y continúa trabajando, está enfocado y centrado en la ciencia”, insistió Jaber. El presidente de la COP28 reconoció que las emisiones globales de gases de efecto invernadero deben reducirse en un 43 por ciento para 2030, como parte de los esfuerzos para lograr el objetivo de alcanzar la neutralidad cero y limitar el calentamiento a 1.5º C con respecto a los niveles preindustriales.

El diario británico The Guardian publicó un vídeo este domingo que muestra a Jaber manteniendo un animado intercambio con la exprimera ministra irlandesa Mary Robinson durante un foro en línea. “De ninguna manera me sumo a una discusión alarmista”, dijo Jaber en la conferencia en línea She Changes Climate el 21 de noviembre.

“Soy objetivo y respeto la ciencia, y no hay ninguna ciencia, ni ningún escenario, que diga que la eliminación gradual de los combustibles fósiles es lo que va a lograr el 1,5º C”, habría dicho el presidente de la COP28. N

