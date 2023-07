Billy Costello camina por la cubierta del barco. Está listo. Lleva puestos el chaleco de buceo, el tanque de aire, la máscara y el regulador. También las aletas, en el pie izquierdo y en la prótesis que sustituye la pierna derecha. Toma impulso y se lanza al mar. Él forma parte de un grupo de veteranos del ejército estadounidense heridos en combate. En esta mañana de julio, 31 de ellos se han unido a seis buzos del instituto marino Mote en Cayo Hueso, en el sur de Florida, para plantar corales en el arrecife de Higgs Head.

Desde 2011, el laboratorio floridano y la oenegé Combat Wounded Veteran Challenge (CWVC, Desafío para el Veterano Herido en Combate) se reúnen una semana al año con el fin de restaurar estos ecosistemas claves para la vida marina.

Costello, de 41 años, nada hasta el lugar elegido por los científicos de Mote, a unos 800 metros de la costa. Está en su elemento. Durante años fue buzo en el tercer grupo de las fuerzas especiales del ejército estadounidense.

Un día de 2011, una bomba explotó a su paso por una carretera de Afganistán y se llevó su pierna derecha. Meses después conoció a CWVC. El grupo anima a investigadores a acompañar y observar a veteranos heridos mientras estos realizan actividades exigentes.

Su idea es proporcionar una información valiosa para mejorar el tratamiento de soldados amputados o que sufren un trastorno por estrés postraumático o un traumatismo craneoencefálico.

“Con ellos he escalado montañas, he buceado hasta las profundidades del océano. Han sido fundamentales para mi recuperación. Me han ayudado a aprender lo que iba a poder hacer tras perder mi pierna”, dice Costello.