De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el 86.4 por ciento de los tijuanenses consideran que los baches en calles y avenidas es la problemática de la ciudad que mayor insatisfacción genera.

“Las calles de Otay están en total abandono, tenemos nosotros 885 unidades de negocio y 26 kilómetros de vialidades, de las cuales 70% está en condiciones no malas si no pésimas, entonces requieren una rehabilitación total, pero no una rehabilitación que sea ir y echarle asfalto, sino necesitamos concreto hidráulico”, comentó el presidente de la Asociación de Industriales de Mesa de Otay, José Luis Contreras Valenzuela.