Newsweek en Español: ¿Cuál fue el camino para llegar a ser vicepresidente de Ventas Globales y Trade Marketing de Carnival?

Adolfo Pérez: Inicié mi carrera en Carnival a los 16 años, cuando cursaba el penúltimo año de preparatoria. Mi primer empleo fue trabajar los fines de semana como agente de embarque en PortMiami, colaborando con distintas áreas. De 1991 a 2011, me brindaron la oportunidad de dirigir los centros de atención telefónica de Carnival, entonces surgió la increíble oportunidad de reubicarme en el Reino Unido durante dos años para abrir nuestra primera oficina de ventas y marketing en Londres. Regresé a Miami para dirigir el lanzamiento de nuevos productos y nuestra primera campaña de marketing para consumidores hispanos en los Estados Unidos. Luego, en 2015, mi puesto actual quedó vacante y aproveché la ocasión.

Hoy como vicepresidente senior de ventas globales y trade marketing me centro en apoyar a nuestros agentes de viajes aliados, y soy su promotor en Carnival. Además de mis responsabilidades en los Estados Unidos también soy responsable de todas las ventas internacionales, así como de nuestras operaciones comerciales en Australia. Es una larga trayectoria de más de 41 años…

N.E: ¿Qué es el Dia Mundial del Asesor de Viajes y porque es importante este reconocimiento?

A.P.: Reconocer a los asesores de viajes es una de mis partes favoritas de mi trabajo, y el Día Mundial del Asesor de Viajes está dedicado a celebrar y reconocer su trabajo y compromiso. Estos agentes y agencias desempeñan un papel crucial en el sector de los viajes, ayudando a la gente a planificar y reservar vacaciones con recomendaciones personalizadas y ofertas especiales.

A lo largo de mi carrera, siempre he apreciado a nuestros agentes de viajes y les atribuyo el éxito no sólo de Carnival, sino de toda la industria de los cruceros. Sin el apoyo que nos han brindado desde principios de los años 70, ninguno de nosotros estaría en donde estamos hoy. Les estoy agradecido por darme a mí y a la gran empresa en la que trabajo la oportunidad de triunfar tanto en lo personal como en lo empresarial. Ya en 2017 les demostré mi aprecio con un recordatorio permanente en mi brazo izquierdo. Me he hecho un tatuaje que dice: “¡Los agentes de viajes son lo máximo!” , un recordatorio permanente y un símbolo de lo mucho que aprecio el gran trabajo que hacen.

TECNOLOGÍA VS TOQUE HUMANO

N.E: ¿Qué ventajas ofrecen los asesores de viajes que las reservas en línea no pueden proporcionar?

A.P.: Las plataformas en línea tienen su valor, pero el servicio personalizado que ofrece un agente de viajes tiene un valor incalculable para los consumidores. Dado que viajar se ha vuelto más complicado con tantos requisitos diferentes, asi como la enorme cantidad de opciones, incluyendo las diferentes líneas de cruceros, en Carnival consideramos que contar con un profesional de confianza que esté bien informado es fundamental para planear las vacaciones perfectas. Ademas de recomendar a sus clientes la compañía de cruceros, el barco y el itinerario adecuados, también proporcionan un valor único al garantizar que las vacaciones de sus clientes sean sencillas y sin complicaciones.

N.E:¿Cómo han contribuido los asesores de viajes a reactivar el sector de los cruceros tras la pandemia de COVID-19?

A.P.: Fueron vitales durante el reinicio de nuestras operaciones. Me impresionó ver su perseverancia durante la pausa, pero no me sorprendió en absoluto que nuestros aliados superaran los retos a los que todos nos enfrentábamos y desempeñaran un papel importante en nuestro reinicio de operaciones. Fueron fundamentales durante ese tiempo y siguen siéndolo ahora que nos centramos en el crecimiento continuo de nuestra línea de cruceros.

N.E:¿Cómo va a evolucionar el papel de los asesores de viajes en el sector y qué tendencias van a determinar su futuro?

A.P.: Su papel seguirá evolucionando a medida que surjan nuevas tecnologías y plataformas, pero estoy seguro que seguirán desempeñando un papel esencial para Carnival y nuestro sector durante mucho tiempo.

Además, estamos viendo una tendencia y un compromiso crecientes con el turismo sustentable, en el que los asesores de viajes desempeñan un papel clave a la hora de compartir información sobre prácticas e iniciativas sostenibles, así como opciones de viaje ecológicas y apoyo a las comunidades y empresas locales. En Carnival, nuestras iniciativas cumplen y a menudo superan todas las normativas medioambientales nacionales e internacionales.

El año pasado, nuestros buques procesaron más de 11 millones de libras de materiales reciclables. En 2021, introdujimos a Norteamérica el primer buque con un sistema de propulsión de Gas Natural Licuado (GNL) para proteger el medio ambiente y, junto con nuestra empresa matriz Carnival Corporation, aspiramos a conseguir que las operaciones de los buques sean neutras en emisiones netas de carbono para 2050, invirtiendo y apoyando la adaptación de combustibles bio y sintéticos derivados del hidrógeno. Así que vamos navegando a toda marcha hacia el futuro. N

Para conocer más visita Carnival.

Carnival fue reconocida por Newsweek y la firma Plant-A Insights en “Los mejores lugares de trabajo de Estados Unidos para la diversidad 2023″, un índice celebrando a las empresas que, según una extensa investigación, valoran diferentes perspectivas y culturas.

La selección se basa en una revisión de datos disponibles públicamente, entrevistas con profesionales de recursos humanos y una encuesta anónima tomando en cuanta datos sobre la cultura corporativa, el entorno laboral y otros temas. La encuesta arrojó más de 350.000 reseñas de empresas.