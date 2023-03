Con una inversión mayor a los 500 millones de pesos, el Ayuntamiento de Aguascalientes emprenderá el Plan Maestro del Agua, con el cual se busca mejorar la calidad del servicio y del agua en la ciudad.

El presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, presentó este plan durante un evento especial dentro del mega tanque de agua que sigue en construcción y que corresponderá a la Reserva Nororiente Miradores.

El proyecto contempla la construcción de 4 tanques de almacenamiento, con una inversión de más de 140 millones de pesos, en las colonias Cartagena, Mujeres Ilustres, Miradores y Ojocaliente III, lo que beneficiará a alrededor de 50 fraccionamientos.

También se tiene planeada una inversión de 195 millones de pesos en la perforación y construcción de 13 pozos más en zonas como El Malacate, Mujeres Ilustres, Natura, Herrada II, Puertecito de la Virgen, El Chiflido, el Molino, Buena Vista de Peñuelas, San Antonio de los Pedroza, El Duraznillo, Balcones de Oriente y El Conejal.

Además, se planea la inversión de 71 millones en la generación de nuevas líneas de conducción en las reservas, que se dirigirán a las colonias, lo que permitiría la mejora en el servicio de agua.

De igual forma, se vislumbra la consolidación de 2 plantas de tratamiento de aguas residuales en Constitución y Santa Imelda, con una inversión de 120 millones de pesos, con el fin de aprovechar este líquido.

En el mismo sentido, se iniciará la construcción de un nuevo colector sanitario en San Gabriel, que estará compuesto por más de 2 mil metros lineales a través de los fraccionamientos Ojocaliente I, II y III.

Por su parte, el ingeniero Rafael Berumen Esparza, encargado de despacho de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA) explicó que en la ciudad no se carece de agua, sino de infraestructura que permita el correcto abastecimiento del agua.

“Somos suficientes, tenemos agua, no necesito perforar más pozos, estos pozos que están ustedes viendo no es para extraer un volumen adicional, un caudal, sino hacer pozos nuevos y eficientes, donde sus estructuras de captación ya están viejas, su penetración es muy corta o están distribuidos de una manera que se interfieren, todo esto me genera un gasto de energía adicional”.