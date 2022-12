Los consejeros integrantes del Instituto Estatal Electoral (IEE) en Aguascalientes se posicionaron respecto a la aprobación del llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La mayoría de ellos lamentó la determinación anunciada por el Senado de la República y advirtieron afectaciones al sistema electoral.

Durante su intervención en la sesión ordinaria de este jueves, la consejera política Hilda Hermosillo Hernández, expuso que, con la reforma, se eliminarán herramientas y personal valioso para los organismos electorales, como el PREP y el recorte del personal que integran el servicio profesional electoral nacional.

“Todo esto nos enfrenta a una serie de cambios moderados al régimen de partidos políticos y una cirugía mayor a la justicia y al sistema electoral nacional, es decir, a las autoridades que son los responsables de organizar elecciones y con ello, posibilitar la transición pacífica y ordenada del poder de autoridad”.

Por su parte, el consejero Francisco Rojas Choza, consideró que no hubo una correcta discusión de la última iniciativa de reforma por parte de diputados y senadores, pese a que se organizaron foros y parlamentos con la participación de expertos en la materia. También llamó a sus compañeros a defender la autonomía de los organismos electorales.

“Me parece que, si en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores no existió necesariamente la discusión apropiada, a pesar de que se generaron foros muy intensos en el mes de agosto donde participaron autoridades electorales, legisladores, sociedad civil, lo cierto es que lo que conocemos hasta este momento no necesariamente obedece a los resultados de este ejercicio de parlamento abierto”.

Más adelante, la consejera presidenta, Clara Beatriz Jiménez González, se posicionó especialmente por aquellos que conforman el servicio profesional electoral nacional, debido a la posible disolución de las juntas locales y distritales. En este sentido, hizo un llamado a las autoridades legislativas a procurar la permanencia de dichos profesionales.

“Mi asombro radica en la posible disolución ejecutiva de dichos organismos desconcentrados del INE y la creación menguada de otros. Estas acciones tendrán como consecuencia inmediata el despido de profesionistas en la materia que son tan valiosas y necesarias para el sistema comicial de nuestro país”, señaló. “El reducir costos, el reducir gastos no se traduce en sí mismo en mayor eficiencia y más aún cuando se trata de talento humano”.

De la misma forma, la representante de Movimiento Ciudadano, Lucy Padilla, lamentó que la reforma no se construyera bajo los resultados de los espacios de diálogo que sí se dieron en su momento, previo a la presentación del “plan b”, por lo que de igual forma se transgredió a la constitución.

“Justamente ese es el tema. Esta nueva propuesta carece de lo que se construyó, de lo que se trataba de realizar a través de esta pluralidad y diversificación de fuerzas políticas”, dijo. “Si bien no se modificó la constitución, se viola la constitución, se transgrede y no se respeta, ¿de qué sirve que no haya pasado?”.

Se debe elevar nivel de debate, señala Morena

Después de escuchar las opiniones de los consejeros y otros integrantes, el representante de Morena en el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, Ricardo Barba Parra, apuntó que los representantes de la oposición en el Senado tuvieron el tiempo suficiente para analizar los puntos que conformaron el proyecto de reforma.

“La discusión se pudo haber dado, ciertamente estuvo el parlamento abierto y ahí se pidió que participaran, pero si la cerrazón de ambos lados, no digo de uno solo, de ambos lados, unos aferrados a mantener su propuesta y otros a no escuchar ninguna propuesta salvo una lucha de frases como ‘el INE no se toca, no pasará’, si esa es la calidad de legisladores pues aquí en el instituto estamos fallando, la educación cívica no sirve para sus representantes”.

También mencionó que dentro del Senado no se dio un debate de nivel, sino que sólo se presentaron frases en pro y en contra. En este sentido, lanzó un llamado a privilegiar el diálogo y no generar cerrazón “con debates que no son debates”.