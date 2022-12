Las autoridades de México deben “garantizar la seguridad” de los periodistas y no atacarlos, exigió este martes 20 de diciembre el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, días después de que el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva saliera ileso de un atentado en la Ciudad de México.

“Los periodistas necesitan protección, no ataques de las autoridades”, tuiteó el alto comisionado, e instó a “México a cumplir con su obligación de garantizar su seguridad”. Añadió: “Si no lo hace, no solo contribuye a la autocensura, sino que alienta la violencia contra los medios”.

El llamado llegó después de que el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva fuera atacado a tiros en la capital federal el 15 de diciembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la agresión; sin embargo, un día antes del ataque había declarado con sarcasmo que escuchar a Gómez Leyva y a otros “periodistas díscolos” con su gestión es “dañino para la salud”.

Fue el propio Gómez Leyva quien denunció el atentado, ocurrido a 200 metros de su casa y perpetrado por dos personas que le dispararon desde una moticicleta, según el periodista. Gómez Leyva resultó ileso, pues las balas impactaron en el parabrisas, en una ventanilla y en la carrocería de su camioneta blindada.

Tras el anuncio, de inmediato la sociedad, periodistas y políticos dieron muestras de solidaridad y condenaron el atentado contra el periodista. Eduardo Ruiz-Healy escribió: “Querido Ciro: antes que nada, todos debemos festejar que estés bien. Al mismo tiempo condenar lo ocurrido y exigir que las autoridades federales y locales identifiquen y capturen a autores intelectuales y materiales y expliquen los hechos. Recibe un abrazo solidario”.

ESTE AÑO, 13 PERIODISTAS FUERON ASESINADOS EN MÉXICO

El historiador Enrique Krauze comentó: “Querido Ciro: te expreso mi más absoluta solidaridad. Este paso de las balas verbales a las balas de verdad, no doblegará a quienes creemos en la libertad de expresión que tú representas”. La escritora Ángeles Mastreta también apoyo a periodista: “Querido Ciro. Un abrazo muy fuerte y toda la solidaridad que sea necesaria. Sí, ánimo y valor, son urgentes”.

La diputada panista Cecilia Patrón Laviada, también mencionó, “me alegra que no pasó a mayores estimado Ciro, es inaceptable vivir así. Te envío un abrazo y mi solidaridad. Me uno al firme llamado a las autoridades a esclarecer este ataque, hacer justicia y terminar de una vez por todas con la violencia”.

Este año, 13 periodistas fueron asesinados en México, según datos del gobierno. El país está considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la profesión, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Desde el año 2000, en México han sido asesinados más de 150 periodistas, de acuerdo con un recuento de RSF. Esos crímenes, en su mayoría, siguen impunes. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: