El periodista Ciro Gómez Leyva denunció este jueves 15 de diciembre que fue víctima de un atentado. “A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, denunció el su cuenta de Twitter el comunicador.

De inmediato la sociedad, periodistas y políticos dieron muestras de solidaridad y condenaron el atentado contra el periodista. Eduardo Ruiz-Healy escribió: “Querido Ciro: antes que nada, todos debemos festejar que estés bien. Al mismo tiempo condenar lo ocurrido y exigir que las autoridades federales y locales identifiquen y capturen a autores intelectuales y materiales y expliquen los hechos. Recibe un abrazo solidario”.

El historiador Enrique Krauze comentó: “Querido Ciro: te expreso mi más absoluta solidaridad. Este paso de las balas verbales a las balas de verdad, no doblegará a quienes creemos en la libertad de expresión que tú representas”.

La escritora Ángeles Mastreta también apoyo a periodista: “Querido Ciro. Un abrazo muy fuerte y toda la solidaridad que sea necesaria. Sí, ánimo y valor, son urgentes”. La diputada panista Cecilia Patrón Laviada, también mencionó, “me alegra que no pasó a mayores estimado Ciro, es inaceptable vivir así. Te envío un abrazo y mi solidaridad. Me uno al firme llamado a las autoridades a esclarecer este ataque, hacer justicia y terminar de una vez por todas con la violencia”.

AMLO CONDENA ATENTADO DE CIRO GÓMEZ LEYVA Y ATACA A PERIODISTAS

El canciller Marcelo Ebrard, publicó: “Mi solidaridad, aprecio y respaldo a Ciro Gómez Leyva. Hago votos porque las autoridades den pronto con los autores materiales e intelectuales de lo sucedido y se les aplique la ley. Hagamos causa común por la libertad de expresión y la integridad del periodismo”.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, condenó este viernes el ataque a tiros contra el periodista. “Quiero enviar mi solidaridad, mi apoyo a Ciro Gómez Leyva. Es un dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política”, dijo el mandatario en su conferencia matutina. “Tenemos diferencias, son de dominio público, pero es completamente reprobable que se atente contra la vida”, dijo este viernes el mandatario, adelantando que ya hay “un avance” en las investigaciones al respecto.

Tras el apoyo que brindó al periodista, minutos después López Obrador volvió a criticar a periodistas. “Pertenecías al grupo de Krauze o al de Aguilar Camín o Reforma ya que su misión era mantener al régimen corrupto y para ello compraban a periodistas o escritores”, señaló. La semana pasada, con sarcasmo, López Obrador dijo que escuchar a Gómez Leyva y a otros periodistas adversos a su gestión es “hasta dañino para la salud”. N

