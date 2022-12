“Amelia” es un condominio de lujo conformado por 38 exclusivos departamentos de dos y tres recámaras ubicado en Aldea Zamá, Tulum, Quintana Roo. La construcción y venta de estas propiedades está a cargo de la empresa Lemon, que desarrolla este tipo de negocios en España, México y Estados Unidos. En este país también tiene condominios en Guanajuato, Ciudad de México, Querétaro y Puebla.

Aunque Lemon promociona como uno de los mayores atractivos de “Amelia” el diseño del edificio y las áreas comunes, la construcción de estos ni siquiera ha sido terminada. Lo que ha provocado que un grupo de dueños de los departamentos se sienta estafado por recibir un condominio a medio construir y sin los servicios comprometidos.

Hace cinco años, en 2018, un grupo de personas quedó fascinado con lo que ofrecía el complejo departamental y adquirió varios departamentos. A algunos clientes les entregaron su propiedad dos años y medio después de su compra y sin que la construcción estuviera finalizada por completo.

“A algunos departamentos les hace falta el aire acondicionado, el agua de las jardineras se filtra hacia otros departamentos, las puertas no cierran, no hay seguridad y ya entraron a robar a los departamentos; no sirven los elevadores, no tienen finalizadas las áreas comunes que prometieron que encontraríamos los dueños al llegar a habitar los espacios”, comenta en entrevista con Newsweek en Español uno de los dueños, cuyo nombre prefiere mantener en anonimato por seguridad.

Un departamento con terraza y tres recámaras tiene un costo de 320,000 dólares. Sin embargo, los costos varían y llegan hasta los 680,000 dólares. El primer pago se hizo directamente a Lemon y fue del 30 por ciento del monto. Posteriormente, el 70 por ciento restante se realizó a través de Actinver, fiduciaria del proyecto.

“FÓRMENSE EN LA FILA DE LAS DEMANDAS PORQUE HAY MUCHAS”

A ellos recurrieron los clientes para reclamar las grandes afectaciones que tiene el condominio, se les recomendó demandar. Sin embargo, les advirtieron: “Fórmense en la fila de las demandas porque hay muchas adelante de ustedes”.

Algunos de ellos han decidido no demandar porque su jurisdicción no está en Cancún, por lo que los costos de la demanda aumentan a varios miles de pesos. “Gastamos 320,000 dólares por cada departamento. Sin embargo, no hay seguridad, hay diversos desperfectos dentro de los departamentos. Además, si eso no fuera suficiente, el fraude, entregaron nuestros datos personales a otra empresa para que se encargara de la administración del edificio sin consultarnos, cuando primero debíamos conocernos entre vecinos y determinar si queríamos un administrador externo”.

La explicación que Lemon ha dado a los clientes es que a ellos “les robó” la empresa encargada de la construcción sin que exista un compromiso de reembolso o una inmediata construcción y entrega finalizada de la obra.

“Actualmente, aproximadamente dos tercios de los compradores no han escriturado debido a esos incumplimientos. Mientras, quienes sí escrituraron de buena fe, bajo el compromiso de Lemon de resolver todos los problemas con los acabados y los vicios ocultos, no hemos tenido respuesta y hemos sido doblemente engañados.

EN EL CONDOMINIO DE LEMON EL AGUA HUELE A AZUFRE

“Habrá que ver si los socios de la inmobiliaria española no están al tanto de la desastrosa gestión de su director general en México, Guillermo Fernández de Mazarambroz, o son cómplices de estas operaciones fraudulentas en perjuicio del patrimonio de muchas familias”.

Otro de los mayores problemas que tienen estos exclusivos condominios es el agua. De acuerdo con el cliente que conversó con este medio, no se pueden bañar porque “el líquido huele a azufre”.

Newsweek en Español contactó a la empresa Lemon para conocer su punto de vista, pero al momento de esta publicación no había obtenido una respuesta. N

