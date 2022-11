Las “foodtech” son aquellos proyectos que utilizan tecnología como el big data y la inteligencia artificial para transformar la industria agroalimentaria en un sector más sostenible. Un ejemplo de ello es la empresa chilena NotCo, fundada en 2015 por Matias Muchnik, Pablo Zamora y Karim Pichara, cuya función es replicar productos de origen animal pero a base de plantas.

La tecnología se involucra en los alimentos gracias a su algoritmo Giuseppe, patentado en 2021, el cual utiliza listas de ingredientes vegetales para encontrar las combinaciones ideales para recrear atributos alimentarios específicos. Es decir, tienen el mismo aroma, sabor, textura, funcionalidad y nutrición de productos como carne, leche y queso, pero basado en plantas.

“Con un socio juntamos dos disciplinas científicas, la bioquímica estructural de plantas y genómica junto con el metadata y machine learning, y desarrollamos propiedades funcionales del reino vegetal que se imitaba al reino animal (…) Hoy en día se llama comida algorítmica. “Desarrollamos modelos matemáticos, utilizando información derivada de plantas y hongos: información nutrimental, molecular y organolítica. Se integran diferentes bases de datos y se entrenan modelos”, dice en entrevista para Newsweek en Español, Pablo Zamora, doctor en biotecnología y presidente de la Fundación Chile en el marco del Foro Mar de Cortés 2022, realizado en Los Cabos, Baja California Sur.

PRODUCTOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Actualmente algunos de sus productos son NotMilk (no leche), NotBurguer (no hamburguesa), NotMayo (no mayonesa) y NotMeat (nocarne).Sin embargo, adelantó una línea de productos marinos y quesos que van a ser lanzados en los siguientes dos años.

“¿Sabías que la persona promedio come cerca de 200 tipos de plantas diferentes, pero que en realidad hay más de 300,000 variedades? Entonces, ¿por qué no usar nuestra inteligencia artificial para que nos ayuden a descubrir las infinitas combinaciones de los más rico?”, se lee en su página.

De acuerdo con NotCo, la producción mundial de alimentos, que se basa en la ganadería, usa más de un tercio de la superficie terrestre y emite más CO2 que todo el transporte mundial en su conjunto. Además, apunta como la principal causa de la deforestación y de los gases de efecto invernadero. Entre sus inversionistas está Jeff Bezos , presidente ejecutivo de Amazon, y el extenista Roger Federer.

CHILE APUESTA POR SER PRODUCTOR DE HIDRÓGENO VERDE

Dentro del Foro Mar de Cortés también Pablo Zamora abordó sobre la descarbonización del planeta, que es uno de los objetivos para todos los países en 2050. Conforme a Iberdrola, que retoma las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de 2019, se prevé un incremento de la demanda energética global de entre un 25 y 30 por ciento hasta 2040. Esto se traduce, bajo una economía dependiente del carbón y petróleo, en más dióxido de carbono y una lucha intensa contra el cambio climático.

Ante esa problemática, la descarbonización apuesta por impulsar energías limpias como el hidrógeno verde, un combustible que deriva de la electrólisis. Alternativa en la que Chile está interesado con una industria que en un futuro podría posicionar al país sudamericano como uno de los productores a menor costo.

De acuerdo con la Fundación Chile, se espera que el desarrollo de esta industria contribuya a impulsar una reactivación económica “respetuosa” con el medioambiente, sostenible e inclusiva. Durante el conversatorio “Buenas Prácticas de Prosperidad-El Caso de Fundación Chile”, Zamora recordó que la Agencia de Innovación junto con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaban de firmar un préstamos por cerca de 1 millón de dólares para impulsar esa industria.

“El Estado de Chile tomó la decisión del proceso de descarbonización (…) quiere decir que tenemos que eliminar los combustibles fósiles con una fuente básicamente de combustible y se tomó la decisión estratégica desde el gobierno del expresidente Sebastián Piñera en impulsar la industria de hidrógeno verde”, dijo.

Sobre la consolidación de la industria, detalló que el horizontes de Chile son cinco años, siendo una “carrera bastante acelerada” y esperan tener pronto noticias del “lanzamiento al fondo y el financiamiento de primeros proyectos”. Al cuestionar si se ven como exportadores solo en Latinoamérica, contestó que a nivel mundial .

“Acabamos de firmar acuerdo con el Puerto de Rótterdam y hay una demanda importante para la Comunidad Europea y también hay conversaciones avanzadas con el gobierno de Asia Pacífico para la utilización de hidrógeno verde que Chile podría provee”, comentó. N