Sofía Campos, cantante y compositora argentina independiente, está nominada al premio al mejor nuevo artista en la edición número 23 de los Latin Grammy, los cuales se llevarán a cabo el 17 de noviembre en Las Vegas. La artista es de Buenos Aires, Argentina, pero reside en México desde hace casi cinco años.

En entrevista con Newsweek en Español, Sofía Campos habla sobre cómo recibió la noticia de su nominación, sus inicios en la música, su experiencia durante la pandemia, su último lanzamiento musical, próximos proyectos y otrs temas.

EL SUEÑO DE MUCHOS, EL PRIVILEGIO DE POCOS

Desde que lanzó su primer material, en 2018, Sofía Campos se ha presentado en espacios culturales, festivales y teatros de diversas partes de México, Argentina, Brasil, España, Portugal y Perú.

—¿Cómo te sientes? ¿Qué significa para ti estar nominada en los Latin Grammy?

—La verdad es que lo siento como algo rarísimo, como muy loco. Es una alegría muy grande porque obviamente ves los premios y como que sentís que no vas a entrar nunca ahí. Es decir, yo soy artista superindependiente, no tengo disquera y realmente siento que honro mucho mis canciones, les dedico mucho y hago todo con mucho amor. Entonces, que de repente un monstruo gigante como el Grammy Latino me haya mirado así y diga: sabes qué, vos estás nominada como mejor artista, se siente como un reconocimiento muy lindo y especial.

“Es muy lindo compartirlo con mi familia, mis amigos, mi pareja y todos los que me han apoyado todos estos años en esto de hacer canciones, que para mí fue un delirio. Todo esto ha sido un proceso de a poquito. Cada vez más tocar en vivo, ir a tocar a los rincones, aprovechar las oportunidades. Ha sido un proceso y un camino muy lindo, y esta nominación se siente como un regalo, otro regalo más de la música, y a veces me sigo pellizcando como para ver si esto es real y estoy muy contenta”.

EL INICIO DE TODO

Sofía Campos comenzó a cantar desde pequeña. “Viví en Brasil hasta los 12 o 13 años y ahí ya cantaba. Me gustaba mucho. Cantábamos en mi casa, con mi papá. Desde siempre la música para mí ha sido algo de mucho disfrute, incluso empecé a tocar la guitarra para poder seguir cantando”, relata.

Para ella, la música es mucho más que un pasatiempo. “Para mí la música es como un refugio para entender las cosas que me pasan y de canalizarlas también. Muchas de mis emociones las canalizo a través de una canción, lo cual es increíble”.

La cantautora tiene raíces argentinas, brasileñas y ahora mexicanas y esto se nota, sobre todo, en sus composiciones.

—¿Cómo logras combinar estas tres raíces y plasmarlas en tus composiciones?

—Es como un juego. Como que de repente vos tenés ganas de hacer una canción y te sentís así y contás con un abanico de herramientas. Son como colores que solitos empiezan a aparecer, como si contaras con esos ingredientes que de repente abres el refri y tienes para cocinar.

“Es una combinación que solita, sin pensarlo, empiezan a pasar a la composición. Uno no intenta meter un poquito de Brasil, sino que solito Brasil está ahí presente por haber escuchado esa música, por haber vivido allá y por el idioma.

“Siempre tengo el corazón medio partido en tres porque vivo en México y me encanta que en su música se canta con el corazón en la mano, como totalmente vulnerable, expuesto y dramático. Extraño Argentina, siempre quiero volver porque es como la familia. Y de Brasil me encanta el idioma que por sí mismo ya tiene musicalidad al hablarlo”.

COMPONER EN PANDEMIA

Sofía Campos lanzó su primer EP “Rosa laranja” en 2018 y su primer disco, “Salvar el fuego”, en noviembre de 2019. En 2020, en medio de la pandemia, compuso su segundo disco, “Lugares Imaginarios”, estrenado en noviembre de 2021 y en el cual tuvo la oportunidad de colaborar con la artista mexicana Natalia Lafourcade.

—¿Cómo fue tu experiencia de escribir durante la pandemia? ¿Qué significó para ti la composición de “Lugares imaginarios” en un momento tan lleno de incertidumbre?

—Con la pandemia me di cuenta de que soy muy así. Que a veces la incertidumbre o la angustia la canalizo diciendo: bueno, voy a ser productiva. No sé si es lo mejor que hay que hacer, pero bueno, así lo canalicé.

Yo me despertaba y decía: no tengo ni idea de cuándo voy a tocar, ni idea de cuándo voy a ver a mi familia, ¿pero entonces qué tengo? Pues tengo ganas de cantar, entonces voy a hacer canciones. Hice eso, así desarrollé mi último disco, “Lugares imaginarios”.

EL ÚLTIMO SENCILLO DE SOFÍA CAMPOS

—Háblanos sobre tu sencillo más reciente. ¿Cómo nace “Aquellos misterios”? ¿Cómo fue el proceso de composición?

—Este año no tenía planeado grabar nuevas canciones o componer, pero la posibilidad de componer siempre está ahí. Y bueno, de repente, por cuestiones de mi vida personal, como que se me removieron mucho las emociones y entonces estaba supermegainspirada y fue así como escribí muchísimas canciones. Desde marzo escribí muchas y se me dio la oportunidad de ir a Argentina. Hablé con mi productor, le conté, y me preguntó si tenía canciones para grabar. Le dije que sí, pero siento que es muy pronto, las acabo de escribir, y él me dijo: hagámoslo.

“Y fue muy increíble porque vino un productor de Brasil que se llama Alexandre Cassin y que es un genio. Nos juntamos como siete días intensivos de preproducción, producción y grabación. Fue espectacular, entonces ahí salió ‘Aquellos misterios’, que es la primera en salir de las canciones que grabé este año”.

PRÓXIMOS PROYECTOS

—¿Cuál es el siguiente paso para Sofía Campos? ¿Qué proyectos tienes en mente?

—Ahora voy a seguir sacando música nueva, tengo por ahí bastantes canciones por sacar y eso me entusiasma mucho. El 11 de noviembre saco la segunda canción y voy a estar sacando más a lo largo del próximo año. Eventualmente también el disco nuevo porque al final grabamos como siete canciones y voy a grabar más.

“En noviembre me voy a Las Vegas a los Latin Grammy. Después me voy a Argentina un tiempo para pasar las fiestas allá. Y tengo un espectáculo muy especial en Argentina el 6 de diciembre en el Teatro Margarita Xirgu.

“Entonces se viene un fin de año muy movido y tengo muchas ganas de estrenar mi música, tocar con bandas y festejar con la gente que quiera venir a mi espectáculo. Y bueno, el año que viene me encantaría tocar en muchos lugares. Me gustaría ir a España, ir a festivales, tocar por México, Argentina y sus alrededores. En fin, poder seguir moviendo de a poquito mis canciones”.

ARTISTAS INDEPENDIENTES

—Como artista independiente, ¿qué consejo le das a los artistas que van emergiendo?

—Lo más importante es siempre acordarse del porqué hacen las cosas. Por ejemplo, a veces es frustrante ver que tus oyentes mensuales cayeron o algo por el estilo, y por ejemplo yo me pregunto: ¿por qué hago lo que hago? A mí me gusta cantar y me gusta compartir mis canciones, y es lo que estoy haciendo; y justo el volver a la esencia de por qué estás haciendo las cosas hace que te frustres menos.

“Hoy en día el mundo de la canción se ha vuelto muy numérico y frío, pero en realidad el mundo de la canción es un tema de emoción e interpretación. Entonces, si vos de repente dejas que te tumbe algo tan frío como un número y una métrica que varía tanto es porque te estás olvidando de por qué haces las cosas.

“También es muy importante ser muy auténtico, hacer las cosas que queréis hacer de la manera que quieras y juntarse con gente que lo quiera y que tenga esa misma pasión por lo que hacen. Finalmente, algo que me dijeron una vez y que me pareció lindo, fue que a nadie le va a importar tanto tu proyecto como a vos. Entonces sos vos quien, con toda tu energía, debe sacar adelante tu proyecto porque realmente eres la persona a la que más importa y debes irlo nutriendo”. N