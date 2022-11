La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, presentó este lunes ante el Congreso del Estado la propuesta del Paquete Económico 2023, que contiene tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos del próximo año. En total, se contempla un monto de 32 mil 9 millones de pesos, sin la creación de nuevos impuestos.

Acompañada por el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Alfredo Martín Cervantes, la mandataria entregó ante la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo el proyecto que contempla una variación de 3 mil 776 millones de pesos más en comparación con el paquete correspondiente al año pasado.

“El monto contemplado para el ejercicio fiscal 2023 es de 32 mil 9 millones de pesos, esto representa la variación de 3 mil 776 millones de pesos respecto al del año anterior. Esta Legislatura y la ciudadanía pueden tener la certeza que el presupuesto será ejercido con el criterio de disciplina, responsabilidad y austeridad. Pondremos en marcha estrategias prioritarias en los rubros de salud, educación, seguridad, obra pública, economía y para fortalecer a cada uno de sus municipios”.

En el caso del ramo de la educación, el Paquete Económico 2023 contempla una propuesta de 11 mil 441 millones de pesos, que son mil 17 millones más que el año anterior. Sobre el ramo de la salud, se estima un monto de 3 mil 967 millones de pesos, con 563 millones más; en seguridad se esperan mil 490 millones de pesos, que es un aumento de 105 millones; en obra pública se proyectan mil 773 millones de pesos, con 731 millones adicionales, y en el ramo de la economía, se calculan recursos por 553 millones de pesos, que son 196 millones más que en 2022.

No habrá canje de placas en 2023

La gobernadora destacó que este paquete no contempla la suma de nuevos impuestos ni la ejecución de un cambio de placas para los vehículos que transitan dentro del estado, ya que las condiciones económicas del país no permiten estos cargos al bolsillo de la población.

“Quiero decir que este paquete no cuenta con más impuestos, Aguascalientes tiene que ser responsable de acuerdo a la inflación, de acuerdo al alza en la canasta básica, por lo tal anuncio que no habrá más impuestos en este paquete aquí en Aguascalientes, y sobre todo, que de acuerdo a la ley, como lo marca cada 3 años, que se tiene que hacer un cambio de las placas, nosotros hemos decidido que este año no haremos un cambio de placas por ahora porque Aguascalientes lo merece”.

De la misma manera, Jiménez Esquivel recalcó que el proyecto económico cuenta además con un incremento en el recurso que será destinado a los municipios, y que en total suma la cantidad de 5 mil 345 millones de pesos, lo que representa un aumento del 12.19 por ciento.

“Quiero decir que los municipios serán beneficiados. El presupuesto del siguiente año será de 5 mil 345 millones de pesos, esto incluye 581 millones más que permitirán el fortalecimiento integral de todos y cada uno de nuestros municipios”