LOS MÁS GRANDES DISRUPTORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: SEIS INNOVADORES QUE SACUDEN EL SECTOR Por Eileen Falkenberg-Hull, James McCandless y Tatiana Perry

Con la inauguración de los premios que honran a los mayores disruptores de la industria automotriz, Newsweek reconoce a las personas y empresas que impulsan un cambio transformador a traves de la tecnología. Lo que todos estos visionarios tienen en común: están a la vanguardia del movimiento para llevar los autos de hoy al futuro digital, y lo están haciendo de manera que beneficien tanto a los consumidores como a los resultados de sus empresas.

Aquí presentamos a los disruptores del año de Newsweek en seis categorías.

VISIONARIO DEL AÑO

Eisun Chung

Presidente Ejecutivo, Hyundai Motor Group

Eisun Chung, presidente ejecutivo de Hyundai Motor Group, no solo se enfoca en los autos de hoy. Está impulsando a la empresa y a sus marcas, Hyundai, Kia y Genesis, hacia el futuro en varios aspectos clave. La compañía se está integrando cada vez más de manera vertical, ya que Hyundai ha adquirido participación en muchas de las empresas que le suministran materiales y componentes. Está incorporando un gran número de modelos eléctricos al mercado y probando vehículos con baterías de combustible de hidrógeno. Además, ha adquirido una importante empresa de robótica, con vistas a un futuro en el que los dispositivos con ruedas moverán personas y objetos en sus hogares y lugares de trabajo.

Estas iniciativas, las cuales colectivamente ponen a Hyundai Motor Group al frente del cambio disruptivo en la industria, hacen de Chung el Visionario del Año de los Disruptores de la Industria Automotriz.

“Desde el primer momento, cuando mi visionario abuelo, Ju-Yung Chung fundó la compañía, siempre hemos querido hacer un cambio genuino y positivo en la vida de las personas”, compartió Chung con Newsweek. “Se podría decir que siempre hemos sido disruptores, y hoy en día la ambición de crear, mejorar y avanzar es evidente en la gente y los equipos que forman parte de Hyundai Motor Group alrededor del mundo. Personalmente, me siento obligado a hacer un cambio donde se necesita, y creo que es imperativo que los que estamos en una posición de cambiar al mundo para mejor debemos aceptar la responsabilidad y aprovecharla.”

Los combustibles alternativos juegan un papel importante en los planes de Chung para el futuro de Hyundai, mientras que la empresa avanza de forma ambiciosa en la fabricación de coches y camiones eléctricos. La empresa tendrá 14 vehículos eléctricos bajo la marca Kia para 2027, y 11 de Hyundai y 6 de Genesis para 2030. El objetivo es vender 3 millones de unidades y obtener el 12% del mercado mundial de vehículos eléctricos para 2030.

Sin embargo, Chung no sólo planea un futuro eléctrico, sino que también apuesta por el hidrógeno. “Creemos que las tecnologías de baterías de combustible y baterías eléctricas son complementarias, no opuestas”, afirma. “Para conseguir movilidad de cero emisiones de carbono a nivel mundial y contrarrestar la crisis del cambio climático debemos fomentar ambas. Una no puede reemplazar a la otra.”

Ya se ha hecho un progreso considerable. En 2021, 46 camiones de prueba de Hyundai impulsados por hidrógeno recorrieron 1.2 millones de millas en Suiza. Los camiones de Diesel habrían emitido al aire 1,268 toneladas de dióxido de carbono. Las únicas emisiones de los camiones de hidrógeno fueron pequeñas cantidades de agua de sus tubos de escape.

Sin embargo, siguen existiendo retos. La infraestructura necesaria para los vehículos de hidrógeno—por ejemplo, una red de estaciones de carga—no ha sido construida a gran escala todavía, por lo que Hyundai está tratando de acelerar eso con una serie de colaboraciones corporativas a nivel global. “A través de asociaciones estratégicas con compañías productoras de hidrógeno, de energía y de logística alrededor del mundo, ayudaremos a acelerar el desarrollo de una sociedad cimentada en el hidrógeno. Definitivamente, estamos construyendo lo que el mañana necesita”, afirma Chung.

Hyundai también está planeando un futuro para sí mismo que va más allá de los autos y camiones. “Estamos enfocados en la innovación multidisciplinaria y reformando el potencial de la industria automotriz, proporcionando soluciones integrales a estos retos”, comparte Chung.

“Nuestro trabajo incluye el apoyo al desarrollo de ciudades inteligentes, con un enfoque totalmente integrado y mediante el desarrollo de una variedad de soluciones de movilidad ecológicas, adaptabas a los diversos estilos de vida de los clientes. Con ello, pretendemos ofrecer soluciones de movilidad para los individuos, empresas y la sociedad en general. Este es un diferenciador clave para Hyundai Motor Group y una de nuestras fortalezas”, añade.

Con este fin, Hyundai adquirió el año pasado Boston Dynamics, una empresa de robótica mejor conocida por sus robots “perro” de cuatro patas, llamados Spot. La empresa presentó la adquisición en la feria CES (Consumer Electronics Show) de este año, considerada la plataforma principal de innovación tecnológica. Allí, Hyundai mostró pequeños módulos de “movilidad de las cosas” que pueden mover personas u objetos, no en las calles, pero sí en los hogares y empresas. La compañía también habló de lo que llama “metamovilidad”, una combinación de robótica y realidad virtual que conectaría a los usuarios y sus vehículos con el metaverso.

Mientras tanto, la unidad de Movilidad Aérea Urbana de Hyundai, bajo el nombre de la empresa Supernal, está trabajando en los vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical, así como en los diversos retos logísticos que plantea la adopción masiva de esta tecnología.

Con todo esto, la compañía le ha dado especial importancia a una mayor integración de sus operaciones comerciales, de investigación y diseño y fabricación. “Uno no tiene que ver más allá de los continuos retos de la cadena de suministro para entender por qué la integración vertical es necesaria”, afirma Chung. “Aunque las asociaciones estratégicas y una cadena de suministro sólida siempre serán esenciales, en este negocio existen áreas donde debemos ser autosuficientes, desde los componentes hasta los productos acabados”.

Eileen Falkenberg-Hull

EXECUTIVO DEL AÑO

Jim Farley

Presidente y director general, Ford Motor Company

El abuelo del presidente director general de Ford, Jim Farley, trabajó en la línea que construyó el Modelo T hace más de 100 años. Ahora, Farley tiene la tarea de llevar el legado de la disrupción e innovación del automóvil de la familia Ford al siglo XXI, posicionando a la empresa a la vanguardia del futuro digital de la industria.

Los pasos dados en 2021 para impulsar a Ford hacia este objetivo, mezclando la historia de la empresa con objetivos en torno a la sustentabilidad y la innovación digital, son la razón por la que Farley es el Ejecutivo del Año de los Disruptores de la Industria Automotriz.

Farley ha introducido los vehículos eléctricos, bautizándolos con los nombres más emblemáticos: Ford Mustang Mach-E, F-150 Lightning y Lincoln Zephyr. Esos modelos pueden modificarse sin tener que pasar por las agencias. Sus tecnologías conectadas permiten mejorar la autonomía, la suspensión y el manejo de forma inalámbrica.

“Esta transformación digital se ha abierto paso en las empresas y, después de años de hablar sobre ella, por fin ha llegado a nuestra industria. Creo que Tesla merece mucho crédito por haber reconocido el cambio hace más de 10 años”, dice Farley a Newsweek. “En Ford lo llamamos ‘siempre activo’ (always on). Siempre estás mejorando el producto, siempre estás hablando con el cliente. No es esta cosa episódica donde compras un auto y si algo se rompe vas a la agencia—esos días se acabaron.”

La interconectividad es clave. “Para nosotros, ‘siempre activo’ significa que sí es una cadena cinemática digital con electrones, pero lo más importante es que la arquitectura eléctrica pasa a ser un sistema integrado, como los teléfonos, dice Farley, sosteniendo su iPhone de Apple.

Para conocer el proceso, Farley habló con los directores ejecutivos de General Electric y Sysco, grandes compañías que también están pasando por una transformación digital. “Todos tenían el mismo ritmo”, dice. “Durante la transición, la cadena de suministro se vuelve realmente importante, pero no le pidas a tu equipo que haga demasiadas cosas. Esa idea realmente me impactó”.

Esas conversaciones llevaron a una nueva forma de hacer negocios en Ford, incluyendo el lanzamiento de dos nuevas divisiones: Ford Blue y Ford Model E, las cuales trabajan por separado para innovar los productos actuales (Blue) y los del futuro (Model E). Es parte del impulso para disrumpir la industria más rápido.

“Viendo a mi equipo batallar con este cambio a producto digital”, dice Farley, “nos quedó muy claro a mí y al equipo de liderazgo que la única manera de hacer que esto vaya más rápido, y de ponerse al día para saber dónde están nuestros clientes, es crear un equipo de innovación.”

Para reforzar su cadena de suministro, Ford ha puesto en marcha BlueOval City, un campus de 5,600 millones de dólares, en Stanton, Tennessee. La instalación pretende revolucionar la forma en la que Ford fabrica componentes y vehículos, haciendo hincapié en la sustentabilidad e incorporando 6 mil puestos de trabajo a una de las regiones más pobres de los Estados Unidos.

“Esta es nuestra oportunidad para construir una planta neutra en gases de carbono y hacerlo en un lugar socioeconómico donde había un desempleo muy alto y pocas oportunidades de trabajo”, dice Farley. “Así que es parecido a lo que hicimos en los años 20 dentro de la compañía, cuando mucha gente se mudó del sur y del extranjero para trabajar y conseguir cinco dólares al día del señor Ford.”

Ford también está planeando un complejo de fabricación de baterías de 5,800 millones de dólares con SK Innovation, en el centro de Kentucky. que creará 5 mil nuevos empleos.

“Se trata de una revitalización de nuestro compromiso con los Estados Unidos”, dice Farley. “Uno de cada cinco vehículos que se fabrican en el país es Ford. Somos el empleador más grande de los Estados Unidos en nuestro sector, a pesar de no ser el que más vende. Esta es una apuesta revitalizada por los Estados Unidos, fusionando nuestra aspiración a la neutralidad de los gases de carbono con nuestra historia como gran empresa manufacturera y nuestra historia haciendo el bien social. —Eilen Falkenberg-Hull

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL AÑO

Hyundai Motor Group

El equipo de ingenieros de Hyundai Motor Group ha desarrollado la nueva Plataforma Modular Global Eléctrica (E-GMP) de la compañía, que apuntala una nueva generación de vehículos destinados a democratizar un futuro electrificado. Sus creadores han sido galardonados con el premio al Equipo de Investigación y Desarrollo de los Disruptores de la Industria Automotriz, de Newsweek.

Una de las ventajas de los motores eléctricos es la posibilidad de tener un interior más espacioso. Hyundai se enfocó en aprovechar esto creando un diseño interior que, según la compañía, es un reflejo de cómo vive y trabaja la gente hoy en día.

“En los últimos años la humanidad ha experimentado grandes cambios”, explica a Newsweek Fayez Abdul Rahman, vicepresidente del Centro de Desarrollo de Arquitectura de Vehículos de Hyundai. “Como resultado, se ha vuelto más valorado tener una movilidad que proporcione un espacio de vida inteligente en el que podamos pasar el tiempo con seguridad y comodidad”. Eso incluye características como una consola móvil y la carga del vehículo, que permite que el auto proporcione electricidad a otros dispositivos para usos como acampar y trabajar a distancia.

Según Rahman, la E-GMP también ha mejorado la dinámica del vehículo. “Aprovechamos la estructura de los vehículos eléctricos para permitir una conducción más estable y cómoda, al bajar el centro de gravedad”, dice Rahman.

“En el futuro, Hyundai espera que la plataforma E-GMP se utilice en 23 vehículos eléctricos de batería para 2025, entre las líneas de Kia, Hyundai y Genesis. Actualmente, el Kia EV6 y el Hyundai Ioniq 5 usan esta arquitectura. Los vehículos construidos sobre esta plataforma serán capaces de conseguir hasta 310 millas de autonomía totalmente eléctrica.

Rahman añade: “Al desarrollar esta nueva plataforma, nos estamos preparando para la era de la conducción autónoma”. –James McCandless

DISEÑADOR DEL AÑO

Alfonso Albaisa

Vicepresidente Senior, Diseño Global, Nissan Motor Co., Ltd.

Cuando se trata de diseño de automóviles, para Alfonso Albaisa, vicepresidente senior de diseño global de Nissan, la pasión está en el proceso. Esa pasión ha llevado a una revitalización del diseño de Nissan e Infiniti.

En tan solo 20 meses, Nissan ha presentado, revisado y lanzado casi todos los modelos clave que fabrica, desde el Ariya, completamente eléctrico, hasta la altamente anticipada próxima generación del Z.

El Rogue, el Pathfinder y la Frontier también han pasado por una revisión generacional. Esta cadencia disruptiva y acelerada es la razón por la que Albaisa se ha ganado los honores del Diseñador del Año.

Para crear un sentido de uniformidad en la línea, Albaisa y su equipo seleccionaron una lista de términos para definir su nuevo enfoque de diseño. Uno de ellos es el ma, un enfoque del minimalismo de origen japonés que se puede usar en toda la línea. “En la música, el silencio entre los aplausos es ma”, comenta Albaisa. “Pero no está vacío, en realidad. Está lleno de tensión. También está lleno de unas cuantas ondas sonoras. [El diseño de Nissan] se enamoró de todo esto, y así fue como creamos este minimalismo y esta armonía, y esta plenitud, con muy pocos elementos”.

Albaisa y su equipo se están enfocando en el futuro. Estarán bastante ocupados. La compañía planea tener 23 modelos electrificados, incluyendo 15 nuevos vehículos eléctricos de batería en su línea para el final de la década, como parte de su plan Nissan Ambition 2030—Tatiania Perry

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL AÑO

Land Rover

Land Rover lleva casi un siglo apoyando a organizaciones voluntarias y sin fines de lucro, alrededor del mundo. Los premios Defend Above & Beyond de la compañía son una extensión de esos esfuerzos, ya que combinan el lanzamiento de un nuevo vehículo con una campaña de publicidad que cambia la forma tradicional de publicitar un modelo, dándole a Land Rover los honores de la Campaña de Publicidad del Año.

“Durante los últimos 70 años hemos tenido un fuerte legado de proveer vehículos a organizaciones que hacen un bien no solo a la comunidad, sino también a las que llegan a todo el mundo”, dice Joe Stauble, director de relaciones públicas y comunicación de Land Rover, a Newsweek. “Cuando lanzamos el Defender, tras un paro de unos 24 años en el mercado, fue justo en el momento en el que se produjo la pandemia. Fue una gran oportunidad para nosotros de retribuir”.

Para ser consideradas para los premios, las organizaciones debían producir un video explicando su misión y porqué una nueva Defender les ayudaría a cumplirla. Land Rover abrió las inscripciones a las organizaciones de servicios comunitarios en siete categorías: búsqueda y rescate, conservación marina, mejora urbana, bomberos y rescate, conservación medioambiental, rescate de animales y primeros auxilios.

Los embajadores de la empresa, entre los que se encuentran los deportistas olímpicos de invierno Lindsey Vonn, Steven Nyman y Meghan Duggan, junto con el surfista profesional Laird Hamilton, seleccionaron a los candidatos iniciales. Los que pasaron el corte fueron votados por el público. Se recibieron más de 350 candidaturas y 175 mil votos. Los ganadores se anunciaron en septiembre de 2021. Después, las organizaciones se sentaron con el equipo de diseño de Land Rover para crear vehículos personalizados para sus respectivas misiones.

“Este programa realmente crea un gran vínculo entre la capacidad de la Defender, el deseo de servir y el estar conectado a una comunidad”, dice Michael Curmi, director de experiencia de marca de Jaguar Land Rover. “Para mí, esas son las tres cosas con las que empezamos cada día y trabajamos para este proyecto. Ha sido una labor de amor”. —Tatiania Perry

TREN MOTRIZ DEL AÑO

Hyundai Motor Group

Hyundai Motor Group comenzó el desarrollo de su nueva generación de vehículos eléctricos con el objetivo de mejorar su eficiencia y autonomía. La empresa les ofrece ahora a los compradores la posibilidad de elegir entre un sistema eléctrico de 400 u 800 voltios que permiten una gran autonomía y capacidad de carga rápida, a precios muy inferiores a los de los autos que ya estaban en el mercado con esta tecnología.

La democratización de esa avanzada tecnología energética y su potencial para cambiar el mercado automotriz es la razón por la que la empresa gana el premio al Tren Motriz del Año, de Newsweek.

Con la creación de una nueva tecnología de distribución de energía, los ingenieros han querido mostrar la rápida aceleración de los vehículos Kia, Genesis y Hyundai, la cual es posible gracias a la respuesta instantánea del acelerador que ofrecen los vehículos eléctricos. El nuevo sistema es capaz de alcanzar hasta 310 millas de autonomía totalmente eléctrica. Su arquitectura permite reducir los tiempos de carga, ya que algunos vehículos pueden pasar del 10 al 80% en unos 20 minutos, frente a las horas que tardan actualmente la mayoría de los modelos.

La creación de un sistema eléctrico que pudiera soportar un flujo de poder tan fuerte supuso probar la tecnología bajo una gran cantidad de condiciones a la que se enfrentarían los conductores. “Muchas piezas fueron desarrolladas de nuevo para nuestra plataforma E-GMP, con una enorme cantidad de trabajo realizado para garantizar la durabilidad, el rendimiento, la robustez y la seguridad”, dice Alain Raposo, vicepresidente ejecutivo de Hyundai Motor Group y jefe de la unidad tecnológica de desarrollo de la propulsión electrificada. Los modelos están construidos con un bastidor de acero de ultra alta resistencia y están diseñados para distribuir la fuerza de un impacto de manera más segura entre la carrocería del vehículo y la batería.

Años antes de su debut, la adopción generalizada de los vehículos eléctricos parecía un sueño lejano. Ya en 2017, el equipo tomaba decisiones sobre la arquitectura de la batería, el diseño y los sistemas de refrigeración, y apostaba por el futuro. Ahora, el nuevo sistema se puede encontrar en los modelos Kia EV6 y Hyundai Ioniq 5, que están en las agencias de todo el mundo.

“El siguiente paso es claro: mantener nuestro liderazgo en la tecnología de los vehículos eléctricos, para satisfacer de la mejor manera las necesidades cambiantes de nuestros clientes”, afirma Raposo. “Tenemos ambiciosas rutas tecnológicas que nos permitirán seguir mejorando y ofreciendo a nuestros clientes una experiencia eléctrica ejemplar.” –James McCandless

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek