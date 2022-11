LOS DISRUPTORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, CONSTRUYENDO HOY LOS AUTOS DEL FUTURO

Por Eileen Falkenberg-Hull

El progreso en la industria automotriz solía enfocarse solamente en los autos—cómo se manejaban, cómo se veían, qué tanto costaban y qué tan cómodos y seguros eran. Esto todavía es de suma importancia, pero ahora las características del mundo automotriz se han ampliado. Mientras los avances tecnológicos aumentan, las posibilidades de lo que un auto puede ser, y con los nuevos retos—como el cambio climático y la pandemia—haciéndose presentes, la innovación en el mundo automotriz se está expandiendo a nuevos horizontes, incluyendo la sustentabilidad, la movilidad, los combustibles alternativos y la aceptación total del futuro digital.

En resumen, los autos ya no son solamente vehículos para transportarse de un lugar a otro. Pueden ser sistemas de entretenimiento, espacios tecnológicos, oficinas y centros de información. Pueden ayudar a resolver problemáticas actuales, como las emisiones de carbono, el aumento en los precios de la gasolina y retos en la movilidad. También, pueden ser productos completamente digitales en lugar de un simple medio de transporte, con múltiples maneras que benefician a los consumidores y a las empresas automotrices que los producen.

Durante este periodo de cambio transformador dentro de la industria, algunos líderes emprendedores sobresalen por delante de los demás, debido a su determinación de enfrentar los retos del futuro digital y su habilidad para llevar a los autos del día de hoy hacia el futuro con su visión, rapidez y proezas tecnológicas. Estos fabricantes han trabajado más duro que sus colegas, haciendo cambios en la industria con mayor rapidez, y avanzando audazmente hacia formas que la desafían.

Estos líderes son, de acuerdo con la evaluación de Newsweek, los disruptores más grandes de la industria automotriz. Los logros de estos fabricantes son extremadamente impresionantes, principalmente porque han ocurrido durante un periodo extraordinario de cambio en la industria automotriz. Para las empresas de autos, el reto de 2021 no se trataba solamente de seguir haciendo vehículos y mantener el interés de los clientes durante una pandemia mundial. El verdadero reto era —y todavía lo es—continuar progresando ante la incertidumbre, mientras que una gran cantidad de problemáticas convulsionaba la industria, desde una potencialmente paralizadora escasez de materia prima y componentes tecnológicos, hasta los dramáticos cambios en los intereses del consumidor y sus hábitos de compra.

Reimaginando la velocidad y el estilo

Saber cómo responder con rapidez a dichos retos y generar los ingresos que hoy en día se necesitan para financiar las innovaciones del mañana es fundamental. Pero actuar con rapidez no siempre ha sido la norma dentro de la industria automotriz.

Cada auto nuevo cobra vida con el simple trazo de una pluma. El proceso tan complejo de diseñar un auto, desde ese primer trazo (que hoy en día se hace con un bolígrafo inteligente) hasta poner el vehículo en las calles, puede tomar años de ejecución. Un nuevo modelo puede empezar el proceso de desarrollo casi diez años antes de que su forma final llegue al consumidor.

Las compañías decididas a acelerar este ritmo tradicional de diseño y rediseño están aprovechando los avances tecnológicos para posicionarse como los disruptores principales en el mundo automotriz. La eficiencia en el desarrollo y el diseño se debe a los avances tales como la impresión tridimensional y las pruebas simuladas; por ejemplo, el uso de la simulación por computadora en sustitución de las pruebas de choques físicas y los análisis fotográficos, lo que le permite a los fabricantes de automóviles acelerar cambios en sus líneas de producción de formas que no hubieran sido posibles hace una década.

Tal es el caso de Nissan, que empezó una evolución transformativa en el diseño de la marca a mediados de 2020, prometiendo lanzar 12 modelos renovados y rediseñados en menos de dos años, como parte de un plan de reestructuración de cuatro años. Los modelos ya conocidos por su antigüedad, enfocados en la comodidad, han evolucionado hasta tener identidad única, desde una familia de camionetas más rudas hasta la renovación generacional del nuevo y elegante Z, el autp deportivo de la compañía, y la presentación de la moderna Ariya, la primera camioneta todoterreno completamente eléctrica de Nissan.

Cada uno de estos proyectos tiene el toque del equipo de diseño liderado por Alfonso Albaisa, vicepresidente de Global Design de Nissan Motor Co., Ltd. Albaisa es el ganador del premio 2022 al Diseñador del Año de los Disruptores de la Industria Automotriz de, Newsweek.

“Como director de diseño de Nissan e Infiniti, Albaisa ha trabajado arduamente para brindar identidades de diseño únicas y atractivas a cada marca”, dijo Ed Kim, presidente y analista jefe en AutoPacific a Newsweek. “Su papel en la rápida renovación de la línea de productos de Nissan ha sido muy importante. Los nuevos productos de Nissan no solamente tienen más actitud y personalidad, también tienen pasión al diseño de una marca que había perdido algo de su encanto en la última década.”

Las asociaciones estratégicas con compañías tecnológicas también son clave para la disrupción que está ocurriendo en la industria. Estas asociaciones han permitido grandes inversiones en aspectos informáticos que se relacionan con cada parte de un vehículo, desde el panel de herramientas y el sistema de información y entretenimiento hasta la prevención de accidentes y el manejo de combustibles.

Los disruptores de la tecnología no solo están impulsando el desarrollo, también están acelerando su implementación. Por ejemplo, nunca se había incluido tanto software de prevención de accidentes en los vehículos estándar, disponibles a precios mucho más bajos que en años anteriores.

Los líderes en el campo también están redefiniendo lo que es un modelo base. Los días en los que un auto no tenía más que una pantalla de entretenimiento con poco más que funciones de radio han quedado atrás. Pantallas grandes compatibles con la tecnología más reciente de los teléfonos inteligentes se están convirtiendo en algo común dentro de esta nueva gama de autos.

Los disruptores, sin embargo, están siendo cada vez más grandes y atrevidos. Por ejemplo, Jeep ha añadido la opción de una pantalla de entretenimiento enfrente del pasajero de la primera fila en sus modelos de lujo. Mercedes-Benz ha introducido la Hyperscreen, una pantalla amplia de instrumentación iluminada y de información y entretenimiento que se extiende por todo el tablero en el EQS, un sedán de lujo completamente eléctrico. Por su parte, Cadillac ha lanzado una pantalla OLED de 38 pulgadas que puede volverse casi completamente negra si así uno lo desea. Y el interior del Lucid Air contará con una pantalla 5K de 34 pulgadas curva (Glass CockPit), que pondrá toda la información esencial en la línea de visión del conductor.

Los Autos como Centros de Información

La innovación tecnológica en la industria no está reservada solamente para vehículos familiares. Las camionetas para el trabajo tampoco tienen ya lo mínimo que los consumidores exigen. Los disruptores en ese campo están recabando y utilizando la información de las flotas conectadas y vehículos comerciales para crear un producto que pueda enlazar a los vehículos con la infraestructura y entre ellos, asociándose con gigantes tecnológicos como Google y Amazon. Conocido como vehicle-to-everything (vehículo a todo), o V2X, esta tecnología le permite al vehículo usar sus herramientas de comunicación para proporcionar información del tráfico en tiempo real, reaccionar de manera preventiva a los cambios en el camino, reconocer señales de tráfico y advertencias, comunicarse con otros vehículos, y más.

Ford, cuyo presidente y director general Jim Farley, es el ganador del premio 2022 al Ejecutivo del Año de los Disruptores de la Industria Automotriz, de Newsweek de, es un líder en este campo. Su software de manejo de flotas Ford Pro Intelligence, puede ser utilizado por Mercedes-Benz, Volkswagen y otras marcas para ayudar a sus clientes comerciales a administrar sus vehículos y conductores, de formas que beneficien sus operaciones comerciales. El software muestra el tiempo de inactividad, tiempo de funcionamiento y la eficiencia energética conseguida, mientras que también permite a los usuarios programar citas de mantenimiento, todo desde un mismo programa.

Todo es parte del gran plan de Farley, quizás la máxima disrupción en la industria, para cambiar la forma en la que vemos a los autos, de “solo autos” a productos digitales, sin perder su identidad histórica. No se trata de la tecnología por el bien de ésta, sino más bien de una transformación con propósito, y una transición a los autos eléctricos, lo cual es fundamental para su estrategia.

“Farley ha creado un sentido de motivación y urgencia dentro de Ford para acelerar la transición a los vehículos eléctricos, lo cual podría ser arriesgado si el ímpetu actual flaquea”, dijo para Newsweek Stephanie Brinley, analista principal en S&P Global Mobility. “Su enfoque no solo incluye impulsar a la compañía a demostrar cómo se hacen las cosas; también aprovecha el pasado para guiar el avance de Ford. Usando íconos como el Mustang, la camioneta F-150 y el éxito de la compañía en el espacio comercial para impulsar a Ford hacia adelante, asegura la relación más cercana posible con la identidad de la empresa.”

Impulsar el desarrollo de la próxima generación de vehículos eléctricos y electrificados es clave para muchos fabricantes de automóviles hoy en día, especialmente a medida que las tecnologías conectadas permiten que los vehículos eléctricos sean cada vez más compatibles con el estilo de vida de los consumidores. Con la habilidad para localizar estaciones de gasolina y puntos de carga con la navegación del vehículo y crear una ruta con base en estos puntos de interés, la tecnología se ha convertido por sí sola en un recurso invaluable para los conductores de hoy, quienes suelen citar la ansiedad por la autonomía como uno de los principales factores que los detienen de comprar un vehículo eléctrico.

La evolución de los vehículos eléctricos se ve impulsada por las baterías, que en los últimos años han aumentado su tamaño y han experimentado cambios químicos que permiten una mayor autonomía de conducción. Los fabricantes de automóviles ya no adaptan la arquitectura de sus modelos para ajustarse a la batería. En lugar de esto, están construyendo plataformas explícitamente desarrolladas para modelos eléctricos que incluyen suelos planos y espacio reconfigurable para los pasajeros, como se ha visto en el Hyundai Ioniq 5.

Porsche fue el primero en llegar al mercado con la tecnología de carga de 800 voltios, que suele reducir a la mitad el tiempo necesario para obtener una carga completa. En el caso del Porsche Taycan, eso significa una carga casi completa en unos 20 minutos.

Hyundai Motor Group, la empresa matriz de Hyundai, Genesis y Kia ha tomado dicha tecnología y la ha empleado en vehículos un tercio más baratos que el Taycan. La democratización de esta tecnología, que pone los autos eléctricos al alcance de muchos más conductores, es una fuerza de disrupción clave dentro de la industria. También ayuda a acelerar el cambio a combustibles alternativos. Todo eso forma parte de la razón por la que el presidente ejecutivo de Hyundai, Euisun Chung, gana el premio al Visionario del Año de los Disruptores de la Industria Automotriz, de Newsweek.

“Distribuir tecnología de 800 voltios más rápido que la competencia posiciona a Hyundai Motor Group como líder en tecnología de autos eléctricos, y es una demostración del enfoque general de Hyundai para ofrecer más de lo que los consumidores esperan en los puntos de precio en los que cada una de las marcas de la compañía se desarrolla”, comenta Brinley. “El movimiento también muestra el enfoque de Hyundai para distribuir la tecnología de manera masiva, a través de las marcas, en un esfuerzo por escalar más rápido.”

La estrategia no está exenta de posibles contratiempos. “El riesgo es estar por delante de la infraestructura”, dice Brinley, ya que, actualmente los Estados Unidos posee solamente el 4% de las estaciones de carga necesarias para satisfacer la demanda prevista de vehículos eléctricos. “Ofrece a los consumidores una tecnología de carga rápida a la que no se puede acceder fácilmente y es posible que no sepamos cuándo lo será.”

Un Futuro Electrificado

La evolución de las tecnologías de batería ha dado lugar a asociaciones y grandes inversiones dentro de la industria. General Motors, por ejemplo, está invirtiendo miles de millones de dólares en una empresa conjunta de fabricación de baterías con LG. La compañía está actualmente construyendo plantas de fabricación de baterías en Ohio, Michigan y Tennessee.

Ford, por su parte, ha puesto en marcha el proyecto BlueOval City, una combinación de planta de fabricación de baterías y centro de investigación y desarrollo en Kentucky, que fusiona el futuro de los sistemas de propulsión con la promesa de un futuro ciclo de vida sostenible del producto. Y Hyundai Motor Group está dando un paso más adelante, trabajando para integrar verticalmente todo el proceso de fabricación de vehículos mediante asociaciones e inversiones.

Más allá de la producción de los vehículos eléctricos del futuro, los fabricantes de automóviles se están expandiendo en el espacio de la movilidad, planificando un futuro más automatizado. Entre los movimientos más audaces está la compra por parte de Hyundai, el año pasado, de una participación mayoritaria en Boston Dynamics, una empresa líder en robótica, con un valor de 880 millones de dólares.

“Hyundai Motor Group se ha convertido en uno de los fabricantes de automóviles más innovadores de la actualidad, al aceptar el futuro con agresividad y mirar fuera de las limitaciones tradicionales de la industria”, comenta Kim. “En el ambiente de un negocio local, donde grandes compañías como Hyundai están usualmente asociadas con la formalidad y la tradición, la juventud y visión de Chung han hecho que el fabricante de automóviles elimine mucho de ambas. Ha hecho que la empresa pase de ser un seguidor veloz a un verdadero innovador. Los taxis voladores, los transbordadores autónomos y los robots están fuera del ámbito tradicional de la industria automotriz, pero bajo el liderazgo de Chung forman parte de la visión más amplia de la empresa para liderar la movilidad.”

Estas innovaciones no solo transforman el futuro de la automoción, también transforman el estilo de vida de los conductores, motoristas y propietarios. Ese es el objetivo y la promesa. Y ese futuro está a punto de llegar.

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek