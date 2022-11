El pasado 4 de noviembre se dio a conocer que Lidia Gabriela y Ariadna Fernanda López tomaron dos taxis por separado en la Ciudad de México, y al final ambas resultaron muertas. Sin embargo, durante el fin de semana y este lunes 7 de noviembre se informó sobre el avance en cada uno de los casos, cuyos responsables de las pérdidas ya están identificados por las autoridades capitalinas.

El primer caso en notificarse fue el de Ariadna López, quien fue hallada muerta el miércoles 2 de noviembre a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos. La última vez que se tuvo información de ella fue el pasado 30 de octubre. Según los primeros datos recabados, la mujer de 27 años abordó un taxi tras salir de un bar en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, la historia tuvo un giro inesperado.

El domingo 6 de noviembre, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reveló que la amiga de Ariadna, Vanessa “N”, y el novio de esta misma, Rautel “N,” estarían involucrados en el feminicidio de la joven. En entrevista con medios nacionales, Rautel explicó que los tres y un grupo de amigos se encontraban en el bar Fishers Cibeles, localizado en la calle Durango, Roma Norte. Después se trasladaron al departamento del implicado en la calle Campeche, colonia Condesa, pero según su testimonio, Ariadna López salió por su propia decisión del inmueble y fue la última vez que se tuvo rastro de ella.

Conforme a los análisis de la Fiscalía de la Ciudad de México, en Ariadna se encontraron altas concentraciones de alcohol en la sangre. Rautel y Vanessa son los principales sospechosos de su muerte.

Este lunes, un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa contra Vanessa “N”, de 20 años. De acuerdo con medios, en la audiencia inicial el impartidor de justicia calificó de legal la detención y dictó esta medida cautelar. Razón por la cual permanecerá en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

Será hasta el próximo viernes cuando se defina su situación jurídica. En tanto, su pareja Rautel “N” se entregó la madrugada del lunes en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Pero será trasladado a la Ciudad de México en las siguientes horas, dado a que la orden de aprehensión en su contra fue concedida por un juez capitalino.

“Soy inocente de lo que se me imputa y no la maté, es por ello que vengo a afrontar la justicia. Así como ha sido mediático el caso, confío en la justicia y en Dios, que sabe que soy inocente. A todos mis amigos a los que nunca les he pedido un favor, hoy les pido que la gente sepa de mí, quién soy, salgan y si es necesario hagan algún movimiento”, enunció Rautel.