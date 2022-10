Este lunes 17 de octubre, el juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Poder Judicial de la Ciudad de México dictó la pena máxima de 70 años en contra de Erick Francisco Robledo, feminicida de Ingrid Escamilla, por el crimen cometido en febrero de 2020 en la alcaldía Gustavo A.Madero. De acuerdo con el asesor jurídico de la familia de la joven, Javier Gallardo, nunca antes se había dictado una condena máxima por un crimen así.

Según información de Animal Político, la mamá de Ingrid, Antelma, dijo que se logró lo que se buscaba: una sentencia ejemplar. La audiencia se llevó a cabo ayer en el Reclusorio Oriente, se inició a las 15:30 horas y a las 17:30 el juez mandó a receso, para reiniciar a las 19:00 horas con la sentencia.

El 9 de febrero de 2020, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México recibió una llamada anónima para denunciar el asesinato de una mujer en la calle Tamagno, Gustavo A. Madero. Al llegar, las autoridades encontraron los restos de la mujer de 25 años, cuya vida fue arrebatada por su expareja sentimental, Erick Francisco Robledo, de 46 años.

A ti te desollaron y luego publicaron tu foto, pero… ¿nosotras somos las que estamos locas?.

Las manos y la vida no me alcanzan para dibujar a cada una, no hay principio ni final, ojalá no fuera ninguna, no queremos que nos falte ninguna más.

— sofia (@sofiaweidner) February 11, 2020