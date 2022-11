Es en las relaciones de pareja, y también en el ámbito laboral, en donde las mujeres de Aguascalientes son más frecuentemente violentadas, de manera física y/o sexual. De hecho, el 9.2% de las mujeres que respondieron a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI, dijo haber sufrido violencia en su trabajo, y el 11.5% en alguna relación. Sin embargo, también se alerta que el 8.3% vivió violencia de este tipo en su propia escuela.

De acuerdo con la ENDIREH 2021, la principal razón para no buscar ayuda o no denunciar la violencia experimentada en todos los ámbitos fue que se trató de algo sin importancia que “no afectó”, porque no sabía cómo y dónde denunciar, o bien, por miedo a las consecuencias o a las amenazas.

Una de las estrategias aplicadas a nivel federal para lidiar con la violencia contra las mujeres, son los Centros de Justicia. En Aguascalientes, depende de la fiscalía estatal, y se define como “una institución que brinda apoyo y servicio integral a las mujeres aguascalentenses así como a sus hijos e hijas que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género”. Pero, en una entidad que ocupa los primeros lugares a nivel nacional en este tipo de violencia ¿cómo se preparan para recibir, cada semana, a decenas de mujeres violentadas?

Carmen Rivera, encargada del área de primer contacto en el Centro de Justicia para Mujeres de Aguascalientes, detalla que lo primero que procede al recibir a una víctima, es detectar la situación y su grado de vulnerabilidad, lo que puede incluir que sean canalizadas a algún refugio o a una casa de resguardo. Sin embargo, el área del centro cuenta con apenas cinco trabajadoras, cuando los casos pueden ascender a hasta 80 por semana

“Es atender, dar solución de manera alternativa y servicio integral a aquellas mujeres y a sus hijos, darles una solución a sus problemas, se les recibe, se les da una orientación y mediante la escucha activa se les canaliza a las diferentes áreas, se les dan opciones. Aproximadamente, por semana, tenemos de 50 a 80 casos de mujeres que van llegando aquí” afirma en entrevista.

Incluso, hay un límite de tiempo para la primera atención a las víctimas. Son 30 minutos para cada una, y sin embargo, es ahí donde apenas comienza la atención por parte de las diferentes áreas del centro, lo que incluye a médicos, psicólogos y abogados.

“Contamos con aproximadamente cinco trabajadores sociales, se van turnando, porque el tiempo es de media hora con cada usuaria que se va atendiendo. Ha aumentado mucho la violencia digital, el ciberacoso, se pregunta por ese tema” asegura.

Sin embargo, desde el sexenio de Martín Orozco el centro ya se saturaba constantemente. En 2020, colectivos feministas incluso denunciaron despidos al interior del mismo.

“Desde la Comunidad Feminista de Aguascalientes cuestionamos al Centro de Justicia para Mujeres de Aguascalientes, su falta o nula profesionalización bajo un enfoque de género imprescindible para el desempeño de su función, tanto de su titular como de las y los operadores de justicia para las mujeres en la entidad. Debilidad que es evidente tanto en la calidad de sus atenciones como en el diseño de sus programas, que tiene como consecuencia generar prácticas de revictimización y reproducción de estereotipos frente a un incremento de violencia intrafamiliar, aunado a esto, una serie de despidos injustificados en plena pandemia de coronavirus” habrían manifestado en un comunicado ese año.

Y más allá de una situación local, resalta el hecho de que estos centros operan tanto con presupuesto estatal, como federal.

Según el Centro de Análisis Fundar, en el rubro de construcción y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, este programa presenta una reducción de 3.6% en el presupuesto federal de este año, al pasar de 126 millones 748 mil 160 pesos en 2021 a 122 millones 225 mil 805 pesos. Y para el próximo año, según el IMCO, en el presupuesto se ven mínimos incrementos o recortes reales en programas como el de salud materna, sexual y reproductiva (-3%), apoyos para hijos de madres trabajadoras (-3%) y atención a víctimas de violencia (2%). Incluso a pesar del incremento en la violencia en contra de las mujeres, la falta de refugios para víctimas y la eliminación de las estancias infantiles.

Contusiones, golpes y heridas: mujeres llegan directo a la enfermería.

En el Centro de Justicia de Aguascalientes, se canalizan más de una decena de víctimas, todos los días, al área de enfermería, en donde incluso la gravedad de sus heridas es tan alta que pueden llegar a ser trasladadas en ese momento a algún hospital. Cynthia Ávila, encargada de esta área, relata que antes que el proceso legal, lo más importante es entender la gravedad de cada caso.

“Aquí en el área de enfermería se atiende principalmente a las usuarias que vienen con lesiones, se clasifica el riesgo de su salud. Y una vez que se hace esto, se identifica si procede o no el continuar con su proceso de denuncia. Primero se da atención médica, se atiende su estado de salud, y una vez estable continúa con su proceso” narra.

Hay días en los que hasta 15 casos se reciben en esta zona, e incluso hay víctimas que llegan con heridas punzocortantes.

“Varía, de cinco o diez, hasta quince personas por día. Son contusiones, vienen con golpes, heridas. Inclusive hablamos de heridas punzocortantes, en base a su estado se atiende, o se refiere al hospital” asegura.

Violencia económica: mujeres resisten en sus matrimonios.

Aunque las tasas de divorcios en todo el país han ido creciendo en los últimos años, hay mujeres que no pueden escapar de una relación porque simplemente no cuentan con los recursos para hacerlo. En el municipio capital, este año se han presentado varias estrategias que pretenden ayudar a las mujeres a pedir auxilio.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente municipal Leonardo Montañez informó que parte de las estrategias que se están gestando en el ayuntamiento para ayudar a mujeres que viven situaciones de violencia, es un programa dirigido a apoyarlas con los recursos necesarios para llevar a cabo sus trámites de separación.

“Estamos preparando un programa donde nosotros podamos facilitarles el recurso para lo que viene siendo las actas de nacimiento, o recursos básicos que se requieren al momento de meter una demanda, hablando de separación, lo cual no es totalmente gratuito, sabemos que tiene un costo y que puede ser un obstáculo” detalla, sin dar más información. No hay una fecha aún para que este proyecto comience a operar.

Por otra parte, esta semana se comenzaron a entregar Botones de Alerta, pero la estrategia estará enfocada, en un primer momento, a las mujeres que se dedican al rubro del transporte. Son al menos 200 los botones de pánico que serán entregados a mujeres choferes en la ciudad, y, a diferencia de las Pulseras Rosas, estos llaveros pueden disparar en automático un llamado de emergencia al C4, desde donde se puede incluso capturar audio y tener la ubicación exacta. Más adelante, se planea entregar este dispositivo a mujeres con órdenes de protección.

“Es un nuevo dispositivo, que digamos es más completo porque ya trae un chip integrado, el tema de la pulsera rosa pues se requiere tener un teléfono celular (que a quienes no tienen se los hemos facilitado) pero ahora con estos nuevos dispositivos ya no será necesario porque tiene un chip integrado, y al momento de activarlo automáticamente se dispara una llamada directo al C4 y emite una alerta” relata el presidente municipal.

Servicios en el centro y otras dependencias, ¿cómo pedir ayuda?

Atención psicológica, médica, trabajo social, ministerio público, asesoría jurídica, servicio pericial, área infantil y juzgados familiares son parte de los servicios que se brindan el día de hoy en el Centro de Justicia para Mujeres. Está ubicado en Av. Aguascalientes Oriente #3114, colonia El Cedazo. La línea directa es 449 9-74-82-31.

Sin embargo, no es la única instancia en donde se puede pedir ayuda: