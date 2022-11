Adherirse al Estado de derecho no significa otra cosa más que todas las personas, instituciones y entidades de un país se sujeten al cumplimiento de la ley , la cual debe ser respetuosa de los derechos humanos y aplicarse de forma equitativa, justa y eficiente.

La observación no es gratuita, pues se desprende del “Índice de Estado de derecho en México 2021-2022” , el cual el World Justice Project elaboró y presentó en el país por cuarta ocasión y evalúa a todas las entidades federativas de la república mexicana.

LOS OCHO FACTORES DEL ESTADO DE DERECHO

“¿Qué es lo que está pasando en México?”, se pregunta Alejandro González, director de Proyectos de Estado de Derecho del World Justice Project, en charla con Newsweek en Español . “A pesar de que tenemos buen régimen normativo, la capacidad institucional no está dada. Y, al contrario, se ha venido deteriorando para que el conjunto de principios, valores y normas de orden constitucional sea realmente el que fije la actuación cotidiana de las autoridades públicas”.

De acuerdo con González, la media de la calificación de este año fue de 0.41 en la escala de 0 a 1, lo cual indica que existe una brecha importante entre el promedio general y el estado idóneo. “La entidad con la mayor puntuación es Querétaro, y no alcanza ni siquiera la mitad de la escala con su 0.49. Como podemos ver, no solo en promedio tenemos un nivel precario de adherencia al Estado de derecho, sino que, además, ni siquiera la entidad mejor calificada está en condiciones favorables”.

¿QUÉ HACER ENTONCES?

—El principal tiene que ver con el factor límites al poder gubernamental. Toda democracia se basa en la ley legítima promulgada de manera transparente y democráticamente generada a partir de una legislatura, pero obviamente tiene leyes y esas leyes limitan no solamente a las personas, sino también regulan al propio poder público. Este debe tener la capacidad para respetar esas normas, debe hacer únicamente aquello para lo que está facultado de acuerdo con la norma.

LÍMITES AL PODER GUBERNAMENTAL

“Los límites al poder gubernamental se expresan en términos muy operacionales —continúa Alejandro González—. Por ejemplo, por cómo el Poder Legislativo establece su función dependiendo de los pesos y contrapesos con el Poder Ejecutivo, o cómo el Poder Judicial ejerce sus funciones de control jurisdiccional y de contrapesos a las decisiones del Poder Ejecutivo. Por otro lado, si existen o no las condiciones para que los medios de comunicación y la sociedad civil realicen su labor en términos de control democrático sobre los gobiernos. Lo mismo para las instituciones, entidades de fiscalización superior o las comisiones de derechos humanos”.

—Hay un deterioro del sistema de justicia penal. Evaluamos no a los tribunales per se, que son parte, sino a todo el ecosistema de justicia penal, es decir, el proceso de procuración, impartición y administración de justicia en materia penal. En 14 estados hemos tenido retrocesos: las investigaciones, la capacidad de los ministerios públicos para realizar investigaciones completas, coherentes, de calidad, se ha deteriorado de manera fuerte. Seguimos teniendo una importante cifra de delitos que no se denuncian, mucho menos se resuelven, y seguimos teniendo, sobre todo, una carencia para acceder a los servicios de justicia. N