Ya sea por el distanciamiento social durante la pandemia o simplemente porque hace un buen rato no pasabas por la complicada tarea de participar en entrevistas durante un proceso de selección, todos en algún punto de nuestra carrera profesional hemos tenido que adquirir o reafirmar experiencia en la entrevista de trabajo . Si este es tu caso, definitivamente has llegado al lugar correcto, así que toma nota de los siguientes consejos.

GUARDA EL MIEDO

Ya seas el más extrovertido del mundo, a todos nos ha invadido el miedo minutos antes e incluso durante la entrevista de trabajo. Pero no hay que entrar en pánico, pues debemos entender que este sentimiento es completamente normal.

Para evitar los nervios, puedes pensar que estás teniendo una charla casual sobre tu experiencia laboral con alguien que no te conoce y, que más allá de juzgarte, sólo quiere conocerte. Lo importante es pasar un rato ameno y, quién sabe, tal vez estés creando vínculos con tus futuros compañeros de trabajo.

PRACTICA CON Y SIN QUÓRUM

ANTICÍPATE A LAS EVENTUALIDADES

Ya sea que tu entrevista vaya a llevarse a cabo de forma virtual o presencial, una buena práctica es anticiparse a las eventualidades. Por ejemplo, si te vas a conectar de forma remota revisa que la organización te haya compartido una liga de acceso activa, la fecha y hora de tu entrevista y, por último, pero no menos importante, tu conexión a internet. Un consejo es tener preparado un equipo extra para conectarte en caso de emergencia.

INVESTIGA SOBRE LA EMPRESA

De forma más puntual es importante que investigues acerca de la empresa a la que estás aplicando. Este ejercicio no solo te servirá para saber dónde estás parado, sino que también será útil si durante la entrevista de trabajo surgen preguntas más puntuales acerca de la organización.

No te limites a lo que pueda decir la web sobre la organización, sé intuitivo y entra en su página principal, redes sociales e incluso revisa las opiniones de sus trabajadores. Siempre puedes darte un panorama más amplio y entender bien qué hace la empresa y si sus empleados son felices allí, para no aplicar a vacantes que no van ad hoc a tu perfil y expectativas.