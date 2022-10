Durante la habitual conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, bajo las palabras “uno tiene que saber, como en el juego, cuando debe retirarse”, la funcionaria Tatiana Clouthier presentó su renuncia a la Secretaría de Economía sin dar razones de su salida. Sin más que una lectura rápida a una carta dirigida al mandatario, agradeció la oportunidad de poner sus capacidades al servicio de la patria.

Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la cuarta transformación. Si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones y sudando la camiseta al mil (…) Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me paso a la porra”, dijo con la voz entrecortada.