Durante una sesión de más de ocho horas, los senadores y senadoras de México analizaron este martes 4 de octubre un dictamen que extiende la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Con 87 votos a favor, 40 en contra y ninguna abstención, el Senado de la República aprobó en lo general la reforma para que los militares tengan presencia en las calles.

Sin embargo, al anexar modificaciones, la minuta será enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y votación.

“Cuando se les solicita para tareas de seguridad pública, entonces es cuando ya no hay marco jurídico que soporte su actuación. No se puede mandar a las fuerzas armadas a combatir si no tienen un soporte y un marco jurídico”, dijo Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), durante su participación en la tribuna.