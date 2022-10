Hay dos lecciones importantes que le dejó. La primera es el poder de las redes, de conectarse con diferentes personas, porque no se sabe cómo pueden contribuir en tu carrera en el futuro. La segunda, a no limitarse en alcanzar sus sueños, ya que todos podemos ser exitosos. “No importa de dónde vienes, no importa cuáles son las circunstancias”, asiente.

Por eso, Sara recuerda sus orígenes con cariño, en particular a través de la comida. En Nuevo México, en donde vive ahora, los chiles definen la historia, la cocina, y la economía del estado. “Aquí la comida mexicana nunca va a ser lo mismo. Los tamales o el mole siempre saben diferente en México y hasta los esquites o elotes. En Nuevo México, lo que me aclimata es el chile que encuentras donde sea, como que me transporta a México, así que escogí el lugar perfecto para vivir.”