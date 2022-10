Yo también. Yo también estoy cansada de responder a la pregunta «¿para cuándo lxs hijxs?» durante las reuniones familiares. Yo también me doy cuenta de la falta de empatía y del miedo con el que muchas parejas han tenido que vivir tratamientos de fertilidad. Yo también me pongo nerviosa ante la idea de congelar óvulos, porque conozco la respuesta social —llena de juicios y críticas— que recibimos quienes optamos por decidir sobre nuestro cuerpo.

En los años 1950, los mejores atributos físicos que podía tener una mujer eran los que se relacionaban con la fertilidad, e «infértil» era una propiedad impensable en un hombre. Actualmente, la fertilidad no ha perdido su valor y, sin embargo, la conversación no ha evolucionado.

INFERTILIDAD SOCIAL

Eso es la infertilidad social: la incapacidad cultural de hablar sobre fertilidad en cualquiera de sus variantes. Es la inhabilidad de hablar de la menstruación y de la fisiología de las mujeres; de los beneficios y las dificultades de la lactancia; del parto y la cesárea desde el conocimiento y no desde el mandato; de las opciones que existen para resguardar la fertilidad; de la donación de óvulos y esperma como una alternativa para concebir; de las enfermedades de transmisión sexual y sus efectos en la salud reproductiva; pero, sobre todo, para mí, la infertilidad social es la incapacidad de hablar sobre las dificultades que atraviesan millones de personas en el mundo para hacer realidad sus deseos reproductivos.

Constantemente somos bombardeadxs con comentarios y preguntas insensibles, que no consideran que quizá no queremos hijxs, que quizá lxs queremos, pero no hemos podido tenerlxs o que quizás estamos viviendo un proceso de adopción.