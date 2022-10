Manifestantes ecologistas arrojaron este viernes 14 de octubre sopa de tomate sobre el famoso cuadro “Los girasoles” de Vincent van Gogh, que no resultó dañado, para exigir al gobierno británico que ponga fin a los nuevos proyectos de extracción de gas y petróleo.

En el marco de un mes de movilizaciones en Londres, dos activistas del grupo de desobediencia civil “Just Stop Oil” entraron en la National Gallery y arrojaron dos latas de sopa Heinz sobre el lienzo. La pintura estaba protegida por un cristal, según mostraron vídeos publicados en las redes sociales.

El marco sufrió “daños menores” pero el cuadro resultó “intacto”, anunció después la pinacoteca londinense. Pintada en 1888 por el maestro impresionista holandés, la obra está valorada en 84,2 millones de dólares.

