Hay personas que, para bajar, de peso deciden comenzar un ayuno intermitente que, si bien llega a dar resultado, las consecuencias pueden ser fatales a la salud si no se consulta a un especialista certificado con la capacidad de diagnosticar —o no— esta opción.

Por ello, antes de hacer este cambio en el cuerpo es importante saber qué busca cada persona, qué la motiva a bajar de peso y quién será él o la profesional que acompañará su proceso, ya que este no debe ser prolongado, pues podría traer consecuencias graves a la salud.

En este tenor, los estudios médicos de rutina dirán si la persona es apta o no para iniciar con un ayuno intermite.

TRES DATOS ESENCIALES

De acuerdo con el artículo ¿Conoces los peligros de no desayunar y hacer ayunos prolongados? , de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, el ayuno provoca hambre y estrés. Eso puede incentivar que el buen humor de las personas se vea afectado, además de producir otros problemas para la salud.

EL AYUNO PROLONGADO NO ES PARA TODOS

En su definición primaria, el ayuno es la acción que tomamos al privarnos o al decidir no consumir alimentos durante cierto tiempo. Incluso, cuando las personas se encuentran dormidas ya están en ayuno.

“Estos ayunos intermitentes pueden alternarse, es decir, dos días comes normal y un día haces ayuno”, explica la nutrióloga Mónica Hurtado.

¿QUÉ REACCIONES OCURREN EN EL CUERPO?

De acuerdo con el artículo antes citado de la FES Zaragoza, cuando las personas deciden no desayunar el organismo libera más colesterol. El cerebro sufrirá de hambre porque las neuronas no logran obtener el combustible necesario de ácidos grasos como el resto del cuerpo.

Sin embargo, hay una elevación de algunas otras sustancias como pueden ser cuerpos cetónicos que, al momento, generan que la persona no tenga energía externa. La energía la tienen que obtener del cuerpo.

Por eso, el ayuno intermitente no es para todos los organismos. No se puede iniciar sin antes haber consultado con un profesional de la salud quien oriente, analice y diagnostique si una persona es apta o no para este cambio en el organismo, además de definir el objetivo final de este.