Este potencial caracteriza a cada uno de los emprendimientos en los que Kaszek y su equipo han decidido invertir. Nubank, el neobanco que lo catapultó a la lista Midas 2021 de la revista Forbes, es otro claro ejemplo. “Todos los ciudadanos en países desarrollados tienen una cuenta bancaria, tienen acceso al crédito, tienen una tarjeta de crédito, una hipoteca. Un banco digital puede ser una mejor experiencia, pero no resuelve los problemas de la manera que lo hace Nubank en países en donde un porcentaje alto de la población no tiene acceso [a estos servicios]. Ahí genera inclusión, inserción, da posibilidades, oportunidades a sectores de la sociedad que no las tenían”.

El crecimiento del banco habla, por sí mismo, de que los mercados –brasileño, mexicano, y colombiano- están ávidos de nuevas soluciones que desafíen las condiciones impuestas por las instituciones financieras tradicionales. Nubank cerró el 2021 con aproximadamente 41 millones de usuarios, un aumento de cerca de siete millones de clientes respecto al año previo. Hoy tiene más clientes que bancos como HSBC y BNP Paribas, que tienen más de un siglo en el mercado. Estas son solo algunas cifras, pero el éxito general ha sido contundente.