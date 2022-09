El alcalde de Tula de Allende, Manuel Hernández Badillo, aseveró que continúan las investigaciones por la entrega de colchones en malas condiciones a los damnificados de la inundación registrada en septiembre de 2021 en la demarcación.

La semana pasada, afectados por la anegación recriminaron que el ayuntamiento no ha esclarecido la entrega de colchones con heces fecales, orina, sangre y chinches, además de que los responsables no han sido sancionados.

Al respecto, Hernández Badillo indicó que la investigación continúa y, aunque no dio detalles, afirmó que los pormenores “se encuentran en la Sindicatura Jurídica”, representante legal de la alcaldía.

El edil agregó que, a inicios de la segunda quincena de febrero, tras dialogar con los proveedores de los colchones, resolvieron reponerlos, por lo que externó que dicho aspecto quedó “finiquitado”.

Sin embargo, los afectados que acudieron a cambiar sus colchones fueron aproximadamente 200, mientras que solo fueron canjeados alrededor de 70.

Los damnificados también recriminaron que Hernández Badillo se quedó “gran parte” de los apoyos.

INTERCAMBIO

Las personas que acudieron a la alcaldía y no alcanzaron a cambiar su colchón recibieron un vale para garantizar la sustitución; no obstante, se ignora si en realidad obtuvieron el beneficio, ya que no se informó qué seguimiento se le dio al asunto.

Por otra parte, los damnificados también recriminaron la semana pasada que Hernández Badillo e integrantes de su administración se quedaron “gran parte” de los apoyos que pobladores y empresarios donaron tras la emergencia.

Miguel Ángel Martínez I Tula de Allende