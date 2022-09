La amenaza de la explosión de una bomba nuclear evoca recuerdos de la Guerra Fría , presuntamente concluida hace más de tres décadas. No obstante, dadas la creciente hostilidad entre OTAN y Rusia por la invasión de Ucrania , y la tensión entre China y Estados Unidos por el asunto de Taiwán, la posibilidad de una guerra nuclear ha dejado de ser un fantasma del pasado.

Estos escenarios perturban a Peter Kuznick, profesor de historia y director del Instituto de Estudios Nucleares en la Universidad Americana de Washington, D. C. Él ha dedicado décadas al estudio de los efectos de las bombas nucleares estadounidenses lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki: dos ataques catastróficos que, según un cálculo conservador publicado en la revista Bulletin of the Atomic Scientists, cobraron las vidas de más de 110,000 personas.