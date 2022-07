Desde hace dos años, los hospitales de todo el mundo han sido la primera línea en la cambiante guerra contra el COVID-19. Y hasta las instituciones más grandes y prestigiosas han tenido que adaptarse e improvisar sobre la marcha.

“Convertimos salas enteras en unidades de cuidados intensivos [UCI]. Para ello, tuvimos que cerrar grandes secciones del hospital y encontrar personal para atender esas camas”, explica el doctor David Bates, jefe de medicina interna y atención primaria en Brigham and Women’s Hospital de Boston (posición 17 en nuestro listado global de los mejores hospitales). “También hemos enfrentado grandes desafíos para gestionar nuestra cadena de suministros, incluidos ventiladores y equipo de protección personal”.

Aunque muchas instituciones médicas han debido sortear obstáculos parecidos a lo largo de la pandemia, lo que distingue a los mejores hospitales del mundo es su capacidad ininterrumpida para proporcionar atención médica de primera calidad, y para emprender investigaciones científicas sin sacrificar su enfoque en la lucha contra el covid.

Como demuestra esta cuarta clasificación anual Newsweek/Statista, la excelencia continua es la característica principal de estos nosocomios, algunos con nombres muy conocidos y que siguen ocupando los primeros lugares.

Estados Unidos lidera con 33 hospitales; le sigue Alemania, con 14; Italia y Francia, cada cual con 19; y Corea del Sur con 8.

Metodología

La clasificación de los mejores hospitales del mundo de 2022 abarca las instalaciones médicas de vanguardia de 27 países: Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, Francia, Italia, Reino Unido, España, Brasil, Canadá, India, Australia, México, Holanda, Austria, Tailandia, Suiza, Suecia, Bélgica, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Israel, Singapur, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Colombia.

La selección de países obedeció a múltiples factores de comparabilidad, incluidos nivel de vida/esperanza de vida, tamaño de la población, cantidad de hospitales y disponibilidad de datos. Al respecto, el listado se fundamenta en tres fuentes de datos:

Encuesta en línea con más de 80,000 expertos de 27 países (médicos, directores de hospitales, profesionales de la salud). Pedimos a los participantes que recomendaran hospitales tanto de sus países como de otras naciones. Limitamos la posibilidad de sesgo excluyendo las recomendaciones para empleadores/centros de trabajo. Resultados de encuestas sobre experiencia de pacientes. A fin de determinar la experiencia del paciente, utilizamos datos de las encuestas públicas existentes. En términos generales, las aseguradoras realizan estas encuestas al concluir la estancia hospitalaria. Entre los temas analizados se cuentan: satisfacción con el hospital, recomendación del hospital y satisfacción con la atención médica. Indicadores clave de rendimiento médico (ICR) para hospitales (por ejemplo, datos sobre calidad del tratamiento y medidas de higiene). Recopilamos los ICR de diversas fuentes públicas en buena parte de los países. Hubo diferencias en los ICR de los distintos países. La información analizada incluyó datos sobre calidad de atención para tratamientos específicos, medidas de higiene y seguridad de los pacientes, así como datos sobre la cantidad de pacientes por médico y por enfermera.

Calculamos la puntuación de cada hospital en cada una de las tres categorías y evaluamos: recomendaciones paritarias (50 por ciento nacionales, 5 por ciento internacionales), experiencia del paciente (15 por ciento), ICR médico (30 por ciento).

Dicha puntuación determina la calificación de cada hospital por país. Ahora bien, dado que las evaluaciones “experiencia del paciente” e “ICR médico” se fundamentan en fuentes específicas de cada país, la puntuación solo es comparable entre nosocomios de un mismo país.

Debido a la imposibilidad de homologar estos datos, no es posible comparar las calificaciones de los distintos países (una calificación de 90 en el país A no significa que ese hospital sea mejor que otro con calificación de 87 en el país B).

Una red internacional de reporteros médicos verificó la credibilidad de la clasificación preliminar, y un concejo global de renombrados expertos médicos validó la clasificación.

El número de hospitales adjudicados a cada país dependió de la cantidad de centros, así como de los datos disponibles en la nación de que se trataba. Otorgamos la mayor cantidad de hospitales (420) a Estados Unidos, mientras que Israel y Singapur quedaron representados con diez hospitales cada cual. Esta cuarta edición de la clasificación evaluó un total de más de 2,200 hospitales.

La edición en línea del presente estudio incluye una lista global de los mejores 250. Dicho listado proporciona la clasificación de los 150 mejores hospitales del mundo, en tanto que las posiciones 151 a 250 se presentan en orden alfabético. La elección de los 150 mejores se basó en la cantidad de recomendaciones internacionales y en la calificación nacional.

Los lugares 151 a 250 son los segundos mejores hospitales de cada país. El orden alfabético obedece a que la heterogeneidad de la información de los distintos países no da cabida a comparaciones. El listado global no contempla hospitales especializados. La clasificación solo considera los hospitales elegibles en el ámbito de este artículo.

Una mención en este listado es un reconocimiento basado en recomendaciones paritarias y en las fuentes de datos públicas disponibles en ese momento. Es resultado de un proceso muy complejo que, dados el periodo de recopilación y el análisis de datos, refleja solo el último año natural. Nuestra métrica no incluye información previa o posterior al periodo 1/1/2021 al 31/12/2021, ni pertinente a individuos afiliados/asociados a las instituciones. En consecuencia, los resultados de esta clasificación no deben ser la única fuente de información para decisiones futuras. La información proporcionada solo debe complementar la información existente sobre los hospitales y, de ser posible, acompañarse de una visita a la instalación. Este artículo no disputa la calidad de los hospitales no incluidos. Consulte en línea la metodología y la clasificación complete. N