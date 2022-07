El mundialmente reconocido bailarín jalisciense Isaac Hernández regresa a México con su espectáculo Despertares, el cual reúne a los más grandes exponentes y compañías de la escena dancística del mundo.

El espectáculo se presenta bajo la dirección artística de Isaac Hernández y la producción de Soul Arts Productions, casa productora dirigida por Emilia Hernández y de la cual ambos son cofundadores.

Desde su primera edición, en 2011, Despertares se ha caracterizado por reunir en un mismo escenario a las estrellas más importantes de la danza internacional. Durante el espectáculo no solamente se presenta un ballet clásico, sino un gran repertorio que abarca contemporáneo, urbano, tap, popping, locking y muchos géneros más.

“Para mí Despertares es un gran sueño que empezó hace 10 años y ahora va a poder regresar a México. Este será un espectáculo especial tanto para los artistas como para el público”, comenta el bailarín Isaac Hernández en entrevista con Newsweek en Español.

“Me siento afortunado y feliz. Durante estos últimos difíciles años para todos, he extrañado mucho a mi país, al público mexicano y los maravillosos momentos que hemos compartido a través de este proyecto”.

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE TRAS LA PANDEMIA

El artista asegura que se trata de que esta sea una experiencia inolvidable para el público. “Después de la pandemia significa todavía un reto más grande porque las situaciones no son las mismas. Es una oportunidad para volver a estar juntos después de saber por lo vivido que de un momento a otro la realidad puede cambiar. Así que creo que estar juntos en Despertares nos va a venir bien a todos”, añade Hernández.

El bailarín mexicano asegura que tras la experiencia que ha dejado la pandemia a la humanidad entera, él cambió. Lo más difícil, indica, fue mantenerme positivo. “No había control de nada y lo único que podía hacer era volver a la rutina. A lo más básico, a entrenarme.

“Soy una persona acostumbrada a planear a largo plazo y durante las primeras semanas entender que todo lo planeado y pensado no sería posible, e incluso había desaparecido, me tomó algunos meses entenderlo. Todavía ahora me cuesta aceptarlo. Sin embargo, ahora sé que debemos dar nuestra mejor versión y no perder a una generación de creadores y artistas que se están formando”.

Además de Despertares, Isaac Hernández comenta que, pese a que la nueva realidad disminuyó posibilidades de financiamiento gubernamental y privado, este año para él es importante porque logró rescatar las audiciones para The Royal Ballet School.

“Es la primera vez que esta organización en su historia busca talento mexicano completamente gratis. Me tomó muchísimos años negociar con ellos esto y finalmente me dieron su confianza por la experiencia que hemos tenido con otras organizaciones similares”.

UNA OPORTUNIDAD INTERNACIONAL PARA JÓVENES BAILARINES

“Me parece fundamental que esta oportunidad llegue a tantos jóvenes que probablemente han tenido la esperanza de tener una carrera internacional y así poder seguir ejerciendo su sueño. Esta experiencia se logró gracias al apoyo que recibí de Nuevo León. Es un milagro que los jóvenes puedan tener esta oportunidad tras la pandemia”, comenta Isaac Hernández.

Las audiciones se llevarán a cabo en las instalaciones de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey el lunes 1 de agosto.

En tanto, Despertares se presentará el 6 de agosto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Para esta edición, que sería la novena en el país, el programa estará conformado por 14 números que reunirán a 30 artistas en escena.

LOS ARTISTAS DE DESPERTARES

Despertares 2022 presenta en México a bailarines como Natalia Osipova, Tamara Rojo, James Streeter, Jurgita Dronina, Chey Jurado y Michaela DePrince.

Asimismo, se presentarán Gabriele Frola, Sae Eun Park, Maria Alexandrova y Vladislav Lantratov. Además de Emily Suzuki, Jason Kittelberger, Brooklyn Mack.

También se presentarán las agrupaciones Guetto Funk Collective; la cantante Geo Meneses acompañada por los músicos Los Macorinos. Por supuesto, también Isaac Hernández y Esteban Hernández.

“Cuando comenzamos este proyecto muchas personas me decían que en México iba a fracasar, que a la gente no le gustaba el ballet, que me enfocara en mi carrera y disfrutara de lo que había construido fuera de México.

“Empero, estaba convencido que eso no era cierto. Son diez años de éxitos. Desde el primer día ofrecemos al público una función inolvidable e irrepetible. Esto no va a poder verse en ninguna otra parte del mundo. Que eso suceda en México siempre me ha llenado de orgullo y por consecuencia este año hemos alistado también un programa muy atractivo”, concluye Isaac Hernández.

Los boletos para el espectáculo de Despertares ya se encuentran a la venta en las taquillas del Auditorio Nacional, así como vía online en el sistema Ticketmaster. N

