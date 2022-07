“La situación de las mujeres en Afganistán es tan desesperante que se suicidan a un ritmo de una o dos todos los días”, se dijo en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Dirigiéndose al Consejo, Fawzia Koofi, exvicepresidenta del Parlamento afgano, dijo que la falta de oportunidades y la enfermedad de la salud mental estaban cobrando un precio terrible.

“El hecho de que se vendan niñas de tan solo nueve años, no solo por la presión económica, sino también por el hecho de que no hay esperanza para ellas, para su familia, no es normal”.

Haciéndose eco de la preocupación internacional generalizada por los civiles afganos, la jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, condenó el desempleo masivo de las mujeres. Así como las restricciones impuestas a la forma en que se visten y su acceso a los servicios básicos.

“Se han cerrado negocios propiedad y operados por mujeres”, añadió Bachelet. Dijo que 1,2 millones de niñas ya no tienen acceso a la educación secundaria. Ello por una decisión de las autoridades de facto que tomaron el poder en agosto de 2021.

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Bachelet alentó el restablecimiento de un mecanismo independiente para recibir quejas del público y proteger a las víctimas de la violencia de género.

“Más allá de tener razón, también es una cuestión de necesidad práctica”, dijo la Alta Comisionada. “En medio de la crisis económica, la contribución de las mujeres a la actividad económica es indispensable. Lo que a su vez requiere acceso a la educación, a la libertad de circulación y de la violencia”.

El Relator Especial para los Derechos Humanos en Afganistán, Richard Bennett, describió un intento escalofriante de los talibanes de hacer que las mujeres sean “invisibles. Excluyéndolas casi por completo de la sociedad”.

A pesar de las garantías públicas de los talibanes de respetar los derechos de las mujeres y las niñas, están reinstituyendo paso a paso la discriminación contra las mujeres y las niñas.

Koofi dijo que los fundamentalistas “obviamente no han cumplido sus promesas de lo que nos estaban diciendo durante las negociaciones, en términos de su respeto por los derechos islámicos de las mujeres”.

Koofi añadió que “de hecho, lo que hacen está en contradicción con el Islam. Nuestra hermosa religión comienza con la lectura. Pero hoy en día, los talibanes bajo el nombre de la misma religión privan al 55 por ciento de la sociedad de ir a la escuela”. N

(Con información de Noticias ONU)

Newsweek en Español te recomienda también estas noticias: