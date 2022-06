Gustavo Petro y Rodolfo Hernández volverán a contender por la presidencia de Colombia el próximo 19 de junio en segunda vuelta. Las encuestas más recientes dan un empate técnico entre ambos candidatos presidenciales.

En la primera vuelta electoral, Petro —del partido de izquierda- obtuvo el 40 por ciento de los votos frente al 28 por ciento de Hernández. Esta es la primera vez que la derecha queda desplazada de la contienda en ese país de raíces conservadoras.

Sin partido ni una ideología clara, Hernández cosechó el apoyo de las fuerzas tradicionales agrupadas en un frente “antipetrista”. Este reúne a la derecha en el poder, los conservadores y un sector de los liberales, temerosos todos de un inédito gobierno de izquierda.

Rodolfo Hernández anuló sus actividades públicas a 10 días del balotaje con el izquierdista Gustavo Petro, ante el “riesgo” que corre su vida, anunció este jueves en Twitter.

“Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones”, tuiteó el candidato millonario. “En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo”, escribió en otro mensaje.

“ME VAN APUÑALAR”

Además, en un acto público dijo que no sería asesinado con arma de fuego sino con un arma blanca. “Me van apuñalar”, dijo el candidato millonario tras una rueda de prensa en Miami, Estados Unidos.

“Esa matada no es a plomo, será a cuchillo. Porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme o vamos a un salón y hay que entrar. Y ahí me ponen a cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500 empujando, están diciendo que me van a apuñalar”, añadió.

Esta no es la primera vez que Rodolfo Hernández ocupa los reflectores. En octubre de 2015 un ejército de jóvenes se desplegó por los callejones de un empobrecido barrio en la ciudad colombiana de Bucaramanga.

Ellos entregaron miles de cartas con la promesa de un constructor millonario: viviendas gratuitas si resultaba electo como alcalde.

Rodolfo Hernández finalmente ganó la alcaldía pero las casas nunca se construyeron. Ahora busca la presidencia del país.

GUANTES LAVAVAJILLAS VS DÍA DE LA MUJER

El independiente, que engloba todo su programa en la lucha anticorrupción, también encendió la ira de las agrupaciones feministas al afirmar que lo “ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos”.

Además, ha mostrado su desacuerdo con la tipificación del feminicidio cuando en el país son asesinadas unas 600 mujeres al año por razones de género, según organizaciones de mujeres.

Anteriormente, cuando Hernández fue alcalde de la ciudad Bucaramanga, celebró el Día de la Mujer usando guantes lavavajillas. En tanto, Gustavo Petro se acercó a las feministas con quienes en el pasado tuvo relación tirante, en busca de su apoyo.

En un encuentro con 36 organizaciones feministas en Bogotá, el senador de 62 años se amarró al cuello la pañoleta verde símbolo de la causa a favor de la liberación del aborto.

Petro prometió que hará respetar el fallo constitucional que despenalizó la interrupción del embarazo hasta la semana 24. Uno de los plazos más flexibles en América Latina.

“DEMAGOGIA, POPULISMO Y POLARIZACIÓN” EN COLOMBIA

“Cuando una mujer toma esa decisión libre no es criminal. El aborto es una decisión libre de la mujer y por tanto no debe haber una sanción social”, señaló el candidato entre aplausos.

Asimismo abogó a favor de considerar los delitos contra las mujeres como “la prioridad del código penal”.

Petro también ha volcado sus esfuerzos para atraer a la juventud abstencionista. En una entrevista en radio aceptó que la “realidad” hoy es que Colombia está dividida entre su candidatura y la del excéntrico millonario, tras la primera vuelta.

“Si la juventud sale masivamente a votar como pasó en Chile aquí puede pasar lo mismo”, señaló Petro, quien se declara afín con el presidente de izquierda chileno, Gabriel Boric.

Las encuestas señalan un empate técnico entre ambos aspirantes de cara a la siguiente ronda programada para el 19 de junio.

El presidente de Colombia, Iván Duque, mostró el miércoles su preocupación por “la demagogia, el populismo, la posverdad y la polarización” que pueden acechar a su país, tras la segunda vuelta.

“Necesitamos democracias fuertes, democracias sólidas. Y las democracias se hacen sólidas cuando hay ejercicios plenos de las libertades y no hay amenaza a la estabilidad”, dijo Duque, quien participa de la Cumbre de Las Américas en Los Ángeles. N

