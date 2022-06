“Putin conserva el poder, pero ya no es absoluto”, afirma uno de los funcionarios de inteligencia con acceso directo al informe. “Desde que asumió el control, nunca se había visto tanto revuelo en el interior del Kremlin. Pareciera que todos presienten que se acerca el fin”.

En un correo electrónico dirigido a Newsweek , el informante de la DNI (al abrigo del anonimato por tratarse de información sensible) agrega: “Solo podemos ver la punta del iceberg”.

“Pareciera que un hombre, antaño omnipotente, ahora tiene que luchar por el futuro. En particular, el suyo”, apunta el funcionario de la DNI.

Cuando comenzó a divulgarse la inteligencia formal sobre la enfermedad de Putin, los líderes estadounidenses previnieron de no sacar conclusiones precipitadas. Y recordaron que la “inteligencia caliente” sobre Osama bin Laden y Saddam Hussein terminó por determinar las políticas de Estados Unidos y luego resultó cuestionable.

Si bien la inteligencia estadounidense poco sabía del líder de Al Qaeda (y, además, no prestó la atención debida a lo que se sabía de él antes de los ataques al Pentágono y el World Trade Center), el estado de salud del yihadista figuró continuamente en los informes de inteligencia producidos a finales de la década de 1990.

Por ejemplo: en su juventud Bin Laden solía viajar a Beirut y la Riviera Francesa para parrandear y pagar prostitutas. No se graduó, porque abandonó sus estudios. No viajó a Afganistán inmediatamente después de la invasión soviética y, cuando lo hizo, no combatió.