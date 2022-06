Joe Biden viaja a todas partes con un maletín muy peculiar. Aunque de aspecto inofensivo, la maleta negra del presidente de Estados Unidos guarda en su interior el poder para destruir toda la civilización. Por esa razón, la valija de cuero es mejor conocida como el “balón nuclear”. Y, como cabe esperar, el ruso Vladimir Putin tiene su propia versión del maletín.

Siempre a cargo de alguno de los seis asistentes rotatorios, el balón nuclear estadounidense —que lleva el nombre oficial de “cartera presidencial para emergencias”— es una suerte de centro móvil para la defensa estratégica del país, al que el mandatario puede recurrir en la eventualidad de que necesite autorizar un ataque nuclear mientras se ausenta de los centros de comando de la Casa Blanca.

Se dice que el apelativo “balón nuclear” deriva del plan “Operation Dropkick” (Operación patada), estrategia de defensa concebida en la era del presidente Dwight D. Eisenhower. Desde entonces, todos los mandatarios han tenido que cargar con la maleta.

Pese a la creencia popular, el maletín no tiene un botón para lanzar armas nucleares. Según el libro Breaking Cover (1980), de Bill Gulley, exdirector de la Oficina Militar de la Casa Blanca, el balón nuclear contiene códigos de autenticación, un listado de búnkeres seguros para el presidente, así como instrucciones para utilizar el Sistema de Transmisión de Emergencia.

Desde fines de febrero, cuando el presidente ruso ordenó la intervención militar de Ucrania, los expertos han advertido sobre la posibilidad de que Putin recurra a las armas nucleares. Y esta inquietud crece cada vez que la campaña militar rusa tropieza con obstáculos.

Esa situación plantea interrogantes sobre los procedimientos nucleares de Moscú, incluida la versión del balón nuclear de Putin.

El centro nuclear portátil de Rusia también se encuentra albergado dentro de un maletín conocido como “Cheget”, nombre de una montaña del Cáucaso ruso. Más allá de eso, poco se sabe de la valija rusa, excepto que Putin siempre la tiene a mano y que comenzó a utilizarse en 1983 (según un artículo de Radio Free Europe/Radio Liberty).

El Informe de las Fuerzas de Operaciones Especiales (SOFREP, sitio web especializado en información y análisis militar) afirma que, si bien el Cheget tampoco cuenta con un botón para lanzamientos nucleares, el maletín tiene la capacidad para transmitir órdenes de lanzamiento al comando militar central del Estado Mayor ruso.

A su vez, dichos oficiales disponen de un sistema de respaldo —conocido como “perímetro” o “mano muerta”—, el cual les permite pasar por alto los puestos de comando y activar el lanzamiento de misiles terrestres.

Se dice que “perímetro” fue creado para la eventualidad de que el presidente ruso y sus suplentes perezcan en un ataque inicial.

Aunque nunca se ha dado el caso de que un presidente estadounidense recurra al balón nuclear, se sabe de, al menos, una ocasión en que los rusos utilizaron el Cheget. El incidente ocurrió en 1995, cuando Noruega lanzó un misil durante un estudio científico de la aurora boreal y los radares rusos lo detectaron.

El problema fue que Moscú recibió el mensaje erróneo de que el misil se había originado en un submarino estadounidense. Y, así, por primera vez en la historia, el entonces presidente Boris Yeltsin echó mano del Cheget.

En su libro de 1999, titulado War Scare, Peter Vincent Pry —exanalista militar de la CIA— escribió que el propio Yeltsin comentó: “Ayer, por primera vez, presioné el botón de la maletita negra que siempre llevo conmigo. Me comuniqué de inmediato con el Ministerio de Defensa y con todos los comandantes militares necesarios, y seguimos el trayecto del misil de principio a fin”.

El mandatario agregó que él y los líderes militares determinaron que la trayectoria del proyectil noruego lo alejaba de Moscú, por lo que decidieron no derribarlo (algunos funcionarios rusos discuten el relato y aseguran que la aseveración de Yeltsin de haber utilizado el Cheget en 1995 era una exageración, pues el misil nunca representó el menor peligro).

Stephen Schwartz, miembro sénior del Boletín de Científicos Atómicos, compartió imágenes vía Twitter de presuntos Cheget obtenidas a lo largo de los años.

Russian President Vladimir Putin (like Dmitry Medvedev, Boris Yeltsin, and Mikhail Gorbachev before him) has a similar briefcase known as the Cheget, which he hasn't been shy about displaying on Russian State television in a not-too-subtle message to the United States and NATO. pic.twitter.com/X8sGASfp8I

