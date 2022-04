La Casa Blanca se negó a comentar sobre la salud del presidente ruso, Vladimir Putin, pese a especulaciones de que se encuentra enfermo o sufre de algún tipo de dolencia.

Durante una sesión informativa, un reportero preguntó a Jen Psaki, secretaria de prensa de la presidencia de Estados Unidos, acerca de los rumores que han estado circulando.

La respuesta de la funcionaria fue que, en ese momento, no tenía “opiniones ni comentarios específicos” en cuanto a la salud de Putin.

Hace poco, numerosos videos en los que figura Putin han planteado interrogantes sobre su estado de salud. Sobre todo, a la luz de las graves repercusiones de la guerra contra Ucrania.

Un video publicado en Twitter por el usuario Visegrád 24 y visto al momento más de 1 millón 300,000 veces muestra al mandatario momentos antes de una entrevista con su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko.

Al iniciar la secuencia, Putin aparece solo. Entonces, levanta una mano aparentemente temblorosa y la presiona contra su pecho, para luego desplazarse torpemente hacia su visitante, a quien saluda de mano y abraza.

En la leyenda acompañante, Visegrád 24 hace notar el temblor de las manos y la rigidez de la pierna de Putin. A continuación, pregunta si algún médico quiere opinar sobre su estado de salud. El usuario concluye el comentario sugiriendo que podría tratarse de la enfermedad de Parkinson.

Many suspected it after his weird meeting sign Shoigu, during which he held on to the table for 13 minutes.

This is probably the clearest video of something being wrong with Putin’s health.

Look at his leg & hand tremors!

Any doctor out there willing to weigh in?

Parkinson? pic.twitter.com/Vt0TpHtdrF

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 24, 2022