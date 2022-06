Netflix no muestra señales de frenar su contenido sobre crímenes reales, y Girl in the Picture es su último documental inaudito que se estrena de forma global en la plataforma este verano.

Girl in the Picture está dirigida por Skye Borgman, quien estuvo detrás de los éxitos de crímenes reales de Netflix Abducted in Plain Sight y Dead Asleep. Esta nueva obra profundiza en un desgarrador misterio que permaneció sin resolver durante 30 años.

Newsweek te presenta todo lo que necesitas saber sobre Girl in the Picture para que no te pierdas nada.

¿CUÁNDO SALE GIRL IN THE PICTURE EN NETFLIX?

Se estrenará el miércoles 6 de julio en Netflix en todo el mundo. Los entusiastas del género de crímenes reales podrán ver este documental completo desde el primer día en la plataforma de streaming.

Para ver Girl in the Picture, debes ser suscriptor de Netflix. ¡Aún mejor, si tienes la aplicación de Netflix, puedes descargarla para verla mientras viajas!

¿DE QUÉ TRATA EL DOCUMENTAL?

Si te atraparon los documentales sobre crímenes reales como Abducted in Plain Sight, American Murder: The Family Next Door y Don’t F*** With Cats, querrás agregar Girl in the Picture a tu lista de contenidos por ver.

La sinopsis oficial adelanta: “La extraña muerte de una joven madre y el posterior secuestro de su hijo revelan un misterio de décadas sobre la verdadera identidad de la mujer y el fugitivo federal homicida que está en el centro de todo”.

La mujer central de la película es Sharon Marshall, una mujer que murió bajo circunstancias misteriosas en 1990. Dejó atrás a un hombre que dice ser su esposo y su hijo.

Sin revelar demasiados spoilers, poco después de la muerte de Marshall se evidencia que es posible que no fuera exactamente quien dijo que era o quien pensó que era. Digamos que Sharon Marshall no era su verdadero nombre y su familia no era exactamente su verdadera familia.

El documental sigue la búsqueda para resolver lo que realmente le sucedió a Marshall y quién era ella realmente.

UN SECRETO INQUIETANTE

En el tráiler y el arte de Netflix, se ve una imagen de Marshall y su padre, Franklin Floyd, posando para un retrato familiar. Pero detrás de la imagen hay un secreto enorme, oscuro e inquietante que tardó más de una década en salir a la luz.

Uno de esos secretos es el hecho de que su padre no solo es un fugitivo y delincuente con múltiples acusaciones en su contra, entre las cuales figuran secuestro, abuso sexual, robo y agresión física, sino que no es quien dice ser.

El periodista de investigación Matt Birkbeck, quien inicialmente escribió sobre la historia de Sharon Marshall en sus novelas A Beautiful Child y Finding Sharon, se desempeñó como productor ejecutivo de la película. Y también aparece en el documental, compartiendo su conocimiento sobre el caso y su larga investigación.

En el tráiler de Netflix, Birkbeck da un vistazo inquietante al caso: “La única persona que conocía su verdadera identidad era su padre”.

Una cosa es segura, los espectadores no creerán la impactante historia real y los secretos que tienen lugar en Girl in the Picture. N

