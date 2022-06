Con música y danza el clásico mexicano de Laura Esquivel “Como agua para chocolate” fue transformada para ser interpretado por el Royal Ballet británico, que este jueves presenta el espectáculo en estreno mundial en Londres.

La partitura del compositor inglés Joby Talbot y la coreografía de su compatriota Christopher Wheeldon tomarán el escenario de la Royal Opera House de Covent Garden. Serán nueve las representaciones del 2 al 17 de junio.

“Un clásico mexicano moderno del realismo mágico proporciona la base para el nuevo trabajo de larga duración de The Royal Ballet, reuniendo al asociado artístico Christopher Wheeldon con el equipo creativo que transformó Alice’s Adventures in Wonderland y The Winter’s Tale en danza. Así también al compositor Joby Talbot y el diseñador Bob Crowley”, indica el comunicado.

Los espectadores podrán presenciar “la cautivadora saga familiar de Laura Esquivel, donde las emociones del personaje central se derraman a través de la cocina. Ello para influir en todos los que la rodean de maneras sorprendentes y dramáticas”.

En esta coproducción con el American Ballet Theatre, la directora mexicana Alondra de la Parra actúa como consultora musical para la recién encargada partitura de Talbot, con Wheeldon trabajando en estrecha colaboración con Esquivel para remodelar su rica historia en capas como un nuevo ballet entretenido y absorbente.

UN CLÁSICO ICÓNICO EN EL REPERTORIO DE LA LITERATURA HISPANA

“Como el agua para el chocolate” tiene una duración de dos horas y 45 minutos, incluidos dos intervalos. Los boletos van de los cinco a 115 euros.

La idea surgió de Wheeldon “que en los diez años desde que nos conocemos se ha enamorado de mi país”, explicó a la AFP De la Parra antes de la primera representación.

“Me dijo que quería adaptar ‘Como agua para chocolate’ y me emocioné muchísimo porque es una historia icónica en el repertorio de la literatura hispana, mexicana”, subraya.

La novela, publicada por Esquivel en 1989, está ambientada en el México del siglo XIX y sigue a los personajes de Tita y Pedro y el complicado amor que sienten el uno por el otro. Tita utiliza su cocina cargada de pasión para influir en los numerosos personajes de conforman esta saga familiar.

Tita vive con su familia en un rancho en México. Se enamora de un niño, Pedro, que vive cerca, pero cuando quieren casarse, el precedente familiar lo impide: Tita debe permanecer soltera para cuidar de su madre.

El amor de Tita por cocinar es tal que sus propias emociones se transmiten a los demás a través de la comida que prepara. A medida que sus estados de ánimo cambian en respuesta a los acontecimientos de su vida, las consecuencias para todos los que la rodean se vuelven cada vez más sorprendentes. N

Newsweek en Español te recomienda también estas noticias: