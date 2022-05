“Es una carrera difícil que me ha costado mucho trabajo. La preparación musical no se detiene, es constante. Para mí ha sido clave querer crecer siempre. Todos los días busco el crecimiento, y cada concierto procuro que sea mejor que el anterior”, responde Alondra de la Parra a pregunta expresa de Newsweek en Español.

De la Parra, primera mujer mexicana en dirigir en Nueva York, también aprende de los músicos con los que trabaja: “He tenido la gran fortuna de trabajar en 25 países. Es ahí donde veo culturas distintas, maneras de tocar técnicas distintas, y aprendo también de estas experiencias”.

La directora mexicana ha participado en las orquestas más prestigiosas del mundo, incluidas la Orquesta de París, la Filarmónica de Londres, la Tonhalle-Orchester de Zürich, la Orquesta de la Radio Sueca, la Sinfónica de São Paulo, la Sinfónica de la Radio de Berlín y la Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

En 2017 fue designada directora musical de la Orquesta Sinfónica de Queensland, lo que la convirtió en la primera mujer a cargo de una orquesta australiana. También es Embajadora Cultural Oficial de México.

Uno de sus triunfos más recientes es haber reunido una orquesta imposible. Es decir, un grupo con los mejores músicos contemporáneos de 14 nacionalidades. Ello con el objetivo de generar conciencia y apoyar a mujeres que padecen violencia en México.

MÚSICA CONTRA LA VIOLENCIA

En nuestro país, como en otros, esta crisis ha afectado particularmente a mujeres y niños, ya que son las personas más vulnerables ante los efectos sociales, sanitarios y económicos de la pandemia.

“Reunir a la orquesta imposible tiene su raíz en la desesperación de estar en pandemia encerrados sin ninguna vía de expresión, sin ninguna perspectiva de poder trabajar y de poder hacer conciertos”, explica la música.

“También me pregunté qué podíamos hacer ante un problema tan grave como la violencia contra las mujeres y niños. Qué podía hacer yo si no puedo dar conciertos. Así comencé a pensar en reunir a los músicos más destacados que tengo a mi alcance”.

A la reconocida directora, nacida en Nueva York en 1980, pero nacionalizada mexicana, la impresionó la simpatía con la que respondieron los músicos después de plantearles la situación de violencia que aqueja a las mujeres y niños mexicanos.

“Todos dijeron: ‘Sí quiero ayudar’. Reunirlos no fue lo difícil, sino ver cómo le haríamos para desarrollar el proyecto a la distancia, con alta calidad y no como muchos lo hicieron vía zoom, en la que la calidad del audio y el video no es buena”.

La grabación fue instrumento por instrumento, “como un pastel de mil hojas”. Después la posproducción y edición “fue una de las partes más difíciles”.

LOS MEJORES MÚSICOS DEL MUNDO

Así, la Orquesta Imposible reúne a la distancia a los mejores solistas del mundo, entre quienes se encuentran los violinistas Maxim Vengerov, Guy Braunstein, Aleksey Igudesman y Nemanja Radulovic. Los chelistas Rolando Fernández, Jan Vogler y Alisa Weilerstein. Los flautistas Emmanuel Pahud y Gili Schwarzman. Y el fagot de Stefan Schweigert y el oboe de Albrecht Mayer y de Cristina Gómez Godoy.

Con la llegada de la vacunación contra el covid-19 y el avance hacia una nueva normalidad, Alondra de la Parra decidió asumir un reto aún mayor. Su desafío fue reunir de manera física y por primera vez en un concierto en vivo en México a la Orquesta Imposible.

La idea se convirtió en lo que será el festival PAAX. Alondra de la Parra y GNP seguros presentan en la Riviera Maya la primera edición de este programa. Durante cinco días, el Caribe mexicano será la sede de un hito de innovación musical y danza, en el que participan artistas de todo el mundo.

“El propósito es un festival que va a ser una fuente de creación de artes escénicas. Se reunirá a lo mejor del ballet, la música clásica, la música de cámara. Con piezas inéditas preparadas por compositores, coreógrafos y músicos especialmente para este festival”, explica.

MOVIMIENTOS CON TEMÁTICA URGENTE

“Comisionamos al maestro Arturo Márquez una nueva sinfonía: la sinfonía imposible, escrita especialmente para este grupo de músicos”, agrega la música. “El estreno mundial será en el festival. Cada uno de los movimientos los destinó a un tema urgente. Por ejemplo, primer movimiento, cambio climático. Segundo movimiento, igualdad de género. Tercer movimiento, empatía. Cuarto movimiento, migración”.

En PAAX también se presentará un concierto de Abbey Road con forma y lenguaje clásico, pero con la música original de Lennon, McCartney, Harrison y Ringo. Los músicos que integran la Orquesta Imposible también participarán realizando diferentes solos.

El elenco cuenta con 100 artistas de 20 nacionalidades que participarán en el festival. “Durante cinco días estaremos en constante movimiento artístico. Además, otra parte importante es el proyecto de Armonía Social. En este proyecto, niños y jóvenes de toda la región de la Riviera Maya participan en un curso de dos meses de instrucción musical. Ellos reciben clases presenciales y en línea sobre diferentes instrumentos. El curso culmina con su visita al festival, en el cual van a tener clases con los músicos de la Orquesta Imposible y todos los solistas internacionales”.

El festival PAAX tendrá como sede el hotel Xcaret Arte y se realizará del 29 de junio al 3 de julio de 2022. N

