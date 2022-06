¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL FESTIVAL?

“No tiene orígenes culturales en Yulin. De hecho, antes de esa fecha, el consumo de carne de perro nunca fue parte de la cultura gastronómica local, y el ‘festival’ nunca existió. Incluso ahora, las encuestas de opinión muestran que la mayoría de las personas que viven en Yulin no comen carne de perro”, dice Li a Newsweek .

Sin embargo, Li menciona que es importante tener en cuenta que Yulin no es el único en Guangxi, ya que hay muchos otros pueblos y ciudades en la región donde se vende carne de perro en mercados, tiendas y restaurantes.

“Aunque comer carne de perro y gato no es parte importante de la cultura culinaria de China, y la mayoría de la gente en el país no la come, Guangxi sigue siendo una especie de bastión”, dice. “Y, por supuesto, en toda China el comercio de carne de perro y gato ocurre durante todo el año.