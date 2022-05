“Entonces fui a casa de la mujer e intenté convencerla de quedarse con el cachorro, pero ella no tenía buena salud e insistió en que no podía cuidarlo. Lo tenía en una caja. Pesaba a lo mucho un kilo y medio, diminuto. Cuando lo vi simplemente me enamoré. Y solo dije: ‘Ya está, me lo llevo a casa’”.